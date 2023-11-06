快訊

一起攀登北插天山！舅舅不慎失足 外甥面前滾落墜谷身亡

Mac跟進「進水警報」貼心功能？外媒曝蘋果藏這1招成「免費維修」關鍵

騙很大？志工整理98歲獨居翁遺物 赫見10多箱過期女性用品

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南西市場迎接台灣設計展 議員批古蹟攤位設計閉門造車

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
2024台灣設計展將在南美館及新修復的古蹟西市場展出，台南市議員沈鎮東今指西市場外廓賣店設施簡陋。圖／沈震東提供
2024台灣設計展將在南美館及新修復的古蹟西市場展出，台南市議員沈鎮東今指西市場外廓賣店設施簡陋。圖／沈震東提供

2024台灣設計展將在南美館及新修復的古蹟西市場展出，預計於明年10月中登場，台南市議員沈鎮東今指西市場外廓賣店設施簡陋，甚至有施工圍籬留置原地，質疑耗費近兩億修復的古蹟，攤格位的設計非常粗糙，與古蹟外觀差距很大，建議市府聽取共同主辦台灣設計展的台灣設計研究院意見，設計出合乎古蹟意象、攤商需求的攤格位。

經發局表示，會盡可能兼顧古蹟美學及攤商生計，目前空間部分已進入細部設計階段，將偕同設計團隊與設研院以現勘、說明會等方式，與商家溝通並爭取認同。預計11月30日前完成規畫，後續市府也將依規畫設計內容，於明年10月設計展前，完成第1階段落地工程，第2階段則將視第1階段的執行結果滾動調整。

沈震東表示，明年為台南400年，由台南市府與台灣設計研究院共同主辦「2024台灣設計展」，預計以「吃．穿」為主題在台南美術館和西市場古蹟區做為主要展場，然而西市場的外廓賣店在整修完畢後，發現內部攤位的裝潢設計與古蹟風格差異很大，8月開幕後人潮稀疏，也與正興街車水馬龍的景象形成強烈對比，讓許多以古蹟為榮的民眾質疑台南這樣對待古蹟。

沈震東說，西市場古蹟修復是文化局做古蹟修復後，移交給市場處做內部裝修，卻產生了兩個機關單位施作風格迥異的情形，讓等了近5年終於回來的攤商感到傻眼，也讓許多市民失望。台灣設計展在即，他建議市府，不要再閉門造車，可與台灣設計研究院討論，結合展覽設計和城市美學，讓西市場能夠再次以新的面貌示眾，長期規畫甚至可以向日本的金森紅磚倉庫學習，讓城市美學與攤商經濟兼顧，再次擦亮府城的招牌。

古蹟 台南美術館

延伸閱讀

台南的健行不一樣 漫步府城一次走訪20處古蹟

台大百年古蹟修復工程啟動 蔣萬安力求保存古蹟城市記憶

把台南吃掉！「賤人雞蛋糕」再進化 府城五大古蹟變身香脆下午茶 試營運還有隱藏版+優惠

「2023台灣設計展在新北」圓滿謝幕 17天展期逾658萬人次朝聖

相關新聞

台南市議會上演推擠摔倒！藍指控賄選 綠：歡迎去告

台南市議會國民黨團今天記者會指控立委林宜瑾涉嫌賄選，民進黨議員朱正軒入場自拍，引起雙方口角，發生拉扯，國民黨蔡育輝、許至...

台南青山漁港堤岸水母大爆發 倒立水母密集令人頭皮發麻

台南市將軍區青山漁港日來發現大批倒立水母，長達8公尺的堤岸邊滿滿都是，數量驚人，讓不少人嚇傻。這也是數天前民眾在青鯤鯓扇...

嘉市幼兒園有AB菜單？寫南瓜粥卻吃粉圓湯 教育處：鼓勵登錄菜單

嘉市有幼兒園在教育部網站平台公布的菜單內容與實際不符，家長向議員反應，幼兒園竟然有A、B菜單？擔心有食安疑慮。市府教育處...

北回歸線太陽館、太空館發展不均 嘉縣府擬建天橋串連

嘉義縣水上鄉北回歸線太陽館老舊，且面臨建照、使照問題，新建太空館後重心偏移，幾乎都在太空館辦展覽。議員江佩曄今在定期會詢...

台南西市場迎接台灣設計展 議員批古蹟攤位設計閉門造車

2024台灣設計展將在南美館及新修復的古蹟西市場展出，預計於明年10月中登場，台南市議員沈鎮東今指西市場外廓賣店設施簡陋...

這村落逾7成老人 鄉公所用610萬研發15項產品吸引外地人取經

雲林縣古坑鄉麻園村7成人口是老人，面臨社區農產業凋零危機，鄉公所推動產業轉型，獲得水保署地方創生基金，成功扶助在地農友及...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。