台南西市場迎接台灣設計展 議員批古蹟攤位設計閉門造車

2024台灣設計展將在南美館及新修復的古蹟西市場展出，預計於明年10月中登場，台南市議員沈鎮東今指西市場外廓賣店設施簡陋，甚至有施工圍籬留置原地，質疑耗費近兩億修復的古蹟，攤格位的設計非常粗糙，與古蹟外觀差距很大，建議市府聽取共同主辦台灣設計展的台灣設計研究院意見，設計出合乎古蹟意象、攤商需求的攤格位。

經發局表示，會盡可能兼顧古蹟美學及攤商生計，目前空間部分已進入細部設計階段，將偕同設計團隊與設研院以現勘、說明會等方式，與商家溝通並爭取認同。預計11月30日前完成規畫，後續市府也將依規畫設計內容，於明年10月設計展前，完成第1階段落地工程，第2階段則將視第1階段的執行結果滾動調整。

沈震東表示，明年為台南400年，由台南市府與台灣設計研究院共同主辦「2024台灣設計展」，預計以「吃．穿」為主題在台南美術館和西市場古蹟區做為主要展場，然而西市場的外廓賣店在整修完畢後，發現內部攤位的裝潢設計與古蹟風格差異很大，8月開幕後人潮稀疏，也與正興街車水馬龍的景象形成強烈對比，讓許多以古蹟為榮的民眾質疑台南這樣對待古蹟。

沈震東說，西市場古蹟修復是文化局做古蹟修復後，移交給市場處做內部裝修，卻產生了兩個機關單位施作風格迥異的情形，讓等了近5年終於回來的攤商感到傻眼，也讓許多市民失望。台灣設計展在即，他建議市府，不要再閉門造車，可與台灣設計研究院討論，結合展覽設計和城市美學，讓西市場能夠再次以新的面貌示眾，長期規畫甚至可以向日本的金森紅磚倉庫學習，讓城市美學與攤商經濟兼顧，再次擦亮府城的招牌。