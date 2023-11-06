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鯤鯓王平安鹽祭周六、日登場 逾1萬2000個鹽袋發放結緣

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
2023鯤鯓王平安鹽祭周六、日將登場，主辦單位準備逾1萬2000個鹽袋免費發放，圖為雲嘉南風管處今年推出的5款鹽袋造型。圖 ／雲嘉南風管處提供
2023鯤鯓王平安鹽祭周六、日將登場，主辦單位準備逾1萬2000個鹽袋免費發放，圖為雲嘉南風管處今年推出的5款鹽袋造型。圖 ／雲嘉南風管處提供

邁入第20年的鯤鯓王平安鹽祭，本月11、12日將在台南北門南鯤鯓代天府登場，今年共推出6款平安鹽袋，雲嘉南濱海國家風景區管理處2天將在現場免費發放1萬2000個與遊客結緣，搭配南鯤鯓代天府擲筊挑戰賽等一系列活動，熱鬧可期。

鯤鯓王平安鹽祭由雲嘉南風管處區、南鯤鯓代天府自2004年舉辦迄今，今年是第20年舉辦，雲管處說，今年平安鹽祭推出5款平安鹽袋，以5處北門景點搭配5間廟宇建築線條製作，而南鯤鯓代天府版平安鹽袋，民眾只要參加跋桮比賽就贈送1個；雲嘉南版、南鯤鯓版共6款平安鹽袋都以池府千歲為主題。

雲嘉南風管處版平安鹽袋正面是Q版池王的圖案，背面圖案則以南鯤鯓廟、井仔腳泰安宮、蚵寮保安宮、北門永隆宮、井仔腳興安宮等五間廟宇，代表「平安」、「成功」、「幸福」、「富貴」、「智慧」。

雲嘉南版5款平安鹽袋將在11、12日上午10點起至下午3點（中午12點除外），每整點發放1200個鹽袋，每人一次可領取2個，兩天將提供1萬2000個；遊客在北門消費的憑發票、收據可再加碼領取1個。

現場也對身障者、孕婦、65歲以上長者、外國遊客、北門鄉親提供友善通道，領取平安鹽袋。

南鯤鯓版平安鹽袋，民眾只要現場報名參加跋桮（閩南語發音，指擲筊）挑戰賽就獲贈1個，11日下午1點至5點、12日上午8點至下午4點比賽，取連續聖杯最多前4名、36名幸運獎，冠軍（20周年特別獎）獎金達16萬8888元，幸運獎每人5888元。

另外，也推出「鹽袋回娘家」活動，遊客凡攜帶自2004年到2022年每年各一款平安鹽袋（共19款），可於南鯤鯓代天府大會服務台領取「2023年全套平安鹽袋」1組，數量有限送完為止。適逢鯤鯓王平安鹽祭20年，南鯤鯓代天府文創生活館也推出限量神武部隊黑色短T，每件390元。

更多活動資訊及內容，民眾可上「雲嘉南，好好玩!!!」臉書粉絲專頁查詢。

2023鯤鯓王平安鹽祭周六、日將登場，主辦單位準備逾1萬2000個鹽袋免費發放，圖為雲嘉南風管處今年推出的5款鹽袋造型。圖 ／雲嘉南風管處提供
2023鯤鯓王平安鹽祭周六、日將登場，主辦單位準備逾1萬2000個鹽袋免費發放，圖為雲嘉南風管處今年推出的5款鹽袋造型。圖 ／雲嘉南風管處提供

南鯤鯓代天府

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