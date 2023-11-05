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台南扇形鹽田倒立水母現蹤 環團監測公布生態豐富

中央社／ 台南5日電

台南市將軍區扇形鹽田出現別名「倒立水母」的仙后水母，鹽田認養單位台灣環境規劃協會監測發現，鹽灘地還有端鞭水母、招潮蟹、稀有植物光梗闊苞菊等生物，生態豐富。

台灣環境規劃協會鹽田專案主任郭靜雯今天透過新聞稿表示，將軍區青鯤鯓扇形鹽田出現倒立水母受矚目，台灣環境規劃協會自去年向國有財產署認養國有鹽灘地扇形鹽田後，進一步在全區生態調查，確認有不少仙后水母、端鞭水母，還有台灣特有種台灣旱招潮等招潮蟹、海葵、卵葉鹽藻、稀有植物光梗闊苞菊等，生物相豐富。

郭靜雯表示，扇形鹽田屬於水流平穩淺坪鹽田，很適合水母棲息，仙后水母觸手因為有共生藻，常倒立曬太陽進行光合作用，又被稱為「倒立水母」，也因為有共生藻讓水母出現不同顏色形體，民眾可在扇形鹽田淺水域靜靜觀察。

郭靜雯指出，扇形鹽田停止曬鹽任務後，全區水域仍透過水道與海水潮汐共通，在自然潮水帶動下，可以在不同區域看到屬於潮間帶的生物，冬天也是雁鴨科候鳥重要棲息地。

郭靜雯說，扇形鹽田獨特自然美景吸引許多民眾造訪，民眾觀察拍照時應注意水域安全、不觸碰水母、不留下垃圾，協會除了進行生態調查、環境維護，並陸續辦理公民科學活動外，未來預計結合社區、學校、公部門舉辦生態人文培訓、環境教育課程，推動永續經營管理。

水母 倒立 認養

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