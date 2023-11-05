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雲嘉嘉育幼院孩子登壽島淨灘 撿拾漁網、蚵繩海漂垃圾

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
雲嘉嘉育幼院百名孩子今天到東石鄉白水湖壽島淨灘，撿拾漁網、蚵繩海廢垃圾。記者黃于凡／翻攝
雲嘉嘉育幼院百名孩子今天到東石鄉白水湖壽島淨灘，撿拾漁網、蚵繩海廢垃圾。記者黃于凡／翻攝

雲林縣、嘉義縣市育幼院孩子今天攜手淨灘，約百人踏上東石鄉白水湖壽島的沙灘上，學會以自己力量愛護環境。同時，嘉義縣安仁家園、雲林縣長愛家園育幼院及嘉義市修緣育幼院也締結「雲嘉嘉兒少安置機構策略聯盟」，未來可透過團隊互動、師生交流，相互幫助。

白水湖壽島海漂垃圾主要為廢棄漁網、蚵繩，因海浪拍打深埋在沙灘裡，師生們使勁拉扯才將漁網、蚵繩拔出，大家頂著烈日冒汗卻都沒放棄。參與的學生說，淨灘撿垃圾的過程中，發現日常生活中會製造許多垃圾傷害環境，未來會多使用環保餐具、環保袋等保護環境。

安仁家園院長謝孟潔說，在育幼院裡的孩子，大部分並非父母雙亡的孤兒，而是包括單親家庭、家庭成員精神健康問題、酗酒、婚姻問題、虐待、失業、疾病等因素。希望透過淨灘活動培養孩子自助助人精神，不只幫助環境美化，更教導孩子守護環境生態重要性。

縣府社會局副局長戴綵屏表示，首次與3間兒少機構的孩子一起參加淨灘，不僅用實際行動讓大家關心環境，維護自然生態平衡及環境品質，還促進社區和團隊合作，成立雲嘉嘉兒少安置機構策略聯盟，這是一個很好的機會，可以為社會改善盡一分貢獻。

育幼院師生合力將深埋沙灘中的廢棄漁網、蚵繩拉出並清除。記者黃于凡／翻攝
育幼院師生合力將深埋沙灘中的廢棄漁網、蚵繩拉出並清除。記者黃于凡／翻攝
雲嘉嘉育幼院百名孩子今天到東石鄉白水湖壽島淨灘，撿拾漁網、蚵繩海廢垃圾。記者黃于凡／翻攝
雲嘉嘉育幼院百名孩子今天到東石鄉白水湖壽島淨灘，撿拾漁網、蚵繩海廢垃圾。記者黃于凡／翻攝
育幼院師生合力將深埋沙灘中的廢棄漁網、蚵繩拉出並清除。記者黃于凡／翻攝
育幼院師生合力將深埋沙灘中的廢棄漁網、蚵繩拉出並清除。記者黃于凡／翻攝

育幼院 淨灘 嘉義

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