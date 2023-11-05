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蔡碧仲以早逝兒為名辦誌鈞盃網球賽 邁入11年嘉惠無數學子

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義市誌鈞盃網球賽邁入11年，右起為法務部政務次長蔡碧仲、立委王美惠、前市議員吳上明、地藏庵董事長黃俊森、嘉市網球委員會主委黃淑英、市議員黃盈智。記者李宗祐／攝影
嘉義市誌鈞盃網球賽邁入11年，右起為法務部政務次長蔡碧仲、立委王美惠、前市議員吳上明、地藏庵董事長黃俊森、嘉市網球委員會主委黃淑英、市議員黃盈智。記者李宗祐／攝影

嘉義高中網球健將蔡誌鈞11年前逝世，其父法務部政務次長蔡碧仲、母親黃淑英為培育網球新秀，圓愛子的遺願，創辦「誌鈞盃」網球錦標賽，今年邁入第11屆，來自雲嘉南地區200多人競賽；嘉義市長黃敏惠表示，在誌鈞盃裡面感受到溫暖力量，把這分思念，化為大愛延展出去。

11年前就讀嘉義高中三年級的蔡誌鈞，在學校突然胸悶，由校護檢查出氣胸，送往醫院急救，但病況急轉直下，仍因急性呼吸窘迫症過世，得年17歲；其父蔡碧仲成立「誌鈞青少年網球發展基金」，透過每年一度的網球賽，嘉惠更多愛運動的學子。

蔡誌鈞的母親也是嘉義市網球委員會主任委員黃淑英表示，誌鈞盃是為了紀念自3歲起開始打網球、一路以來到嘉義高中網球校隊，都不改對網球熱愛的誌鈞而舉辦，11年來鼓勵了許多熱愛網球運動的大小選手。

市長黃敏惠表示，一轉眼已11年，這份愛不但沒有減少，反而愈來愈深，這是母親對孩子的愛，也有家人之愛、朋友之愛，這份愛可以讓人更堅強，在誌鈞盃裡面可以看到、感受到這份溫暖、溫柔力量，這分力量也撫慰了當爸爸媽媽心情，更重是大家把對他的這分思念，化為大愛延展出去。

今年誌鈞盃網球錦標賽共有200人報名參加，嘉義市為提升網球運動人口，積極鼓勵市民投入網球運動，在嘉義市運動會及中小學聯合運動會也將網球項目納入比賽。

教育處長郭添財表示，市府致力推動網球運動，9月份辦理的市長盃網球錦標賽已圓滿結束，11月18日第15屆諸羅「世澤盃」全國壯年網球錦標賽即將登場。

嘉義市長黃敏惠（左）與嘉義市網球委員會主任委員黃淑英（右）頒獎表揚優秀選手。記者李宗祐／攝影
嘉義市長黃敏惠（左）與嘉義市網球委員會主任委員黃淑英（右）頒獎表揚優秀選手。記者李宗祐／攝影
嘉義市網球委員會主任委員黃淑英表示，誌鈞盃11年來鼓勵了許多熱愛網球運動的大小選手。記者李宗祐／攝影
嘉義市網球委員會主任委員黃淑英表示，誌鈞盃11年來鼓勵了許多熱愛網球運動的大小選手。記者李宗祐／攝影
嘉義市誌鈞盃網球賽邁入11年，今年有200多名選手競賽。記者李宗祐／攝影
嘉義市誌鈞盃網球賽邁入11年，今年有200多名選手競賽。記者李宗祐／攝影
嘉義市誌鈞盃網球賽邁入11年，今年有200多名選手競賽。記者李宗祐／攝影
嘉義市誌鈞盃網球賽邁入11年，今年有200多名選手競賽。記者李宗祐／攝影
嘉義市誌鈞盃網球賽邁入11年，今年有200多名選手競賽。記者李宗祐／攝影
嘉義市誌鈞盃網球賽邁入11年，今年有200多名選手競賽。記者李宗祐／攝影

嘉義 運動 蔡碧仲

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