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綠領人才需求殷切 雲林國際認證班首開課外縣市也搶報名

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
財團法人商業發展研究院首度到雲林開設企業永續規畫師課程，協助中小企業轉型，吸引鄰近縣市企業人才報名。記者陳雅玲／攝影
財團法人商業發展研究院首度到雲林開設企業永續規畫師課程，協助中小企業轉型，吸引鄰近縣市企業人才報名。記者陳雅玲／攝影

台灣邁向淨零排放，因應國內法規及國際供應鏈要求，未來企業必須針對產品提出碳排報告，「綠領人才」需求殷切，國內雖有許多單位開設相關課程，但位於六都居多，財團法人商業發展研究院首度到雲林開設企業永續規畫師課程，協助中小企業轉型，吸引鄰近縣市企業人才報名。

因應淨零排放，中小企業面臨淨零轉型壓力，但相關的課程多數都開設在六都，商研院ESG永續學苑今天攜手南華大學，在六都以外縣市雲林縣首開「企業ESG永續規畫師」國際認證班，協助在地企業提升ESG策略規劃能力。

參訓學員來自台中、台南、彰化、嘉義及雲林等地，背景包括自行車製造業、健康管理事業、會計師、巧克力莊園、傢俱系統業、環保業者等，有學員表示受到客戶要求開始進行永續的相關策略規畫，但市場上資訊眾多卻雜亂，所以報名上課希望了解正確知識，協助企業推動永續轉型。

商研院副院長、ESG永續學苑總導師張皇珍表示，中小企業因資源少，想投入ESG轉型卻不知如何開啟第一步，透過專業領域名師系統性上課，訓練學員全盤的思考規畫能力，讓永續扣合企業的核心能力，並透過實際演練，讓在地企業減少走冤枉路。

張皇珍表示，雲林有很多優秀的中小企業，他們可能還沒有面臨到淨零排放的壓力，可是如果能夠及早因應、採取措施，就可以減少未來的成本，也能及早布局占領重要的市場地位，這次到雲林開課，感受到中南部縣市的企業對綠領人才需求殷切，有機會明年會再度開班。

財團法人商業發展研究院首度到雲林開設企業永續規畫師課程，協助中小企業轉型，吸引鄰近縣市企業人才報名。記者陳雅玲／攝影
財團法人商業發展研究院首度到雲林開設企業永續規畫師課程，協助中小企業轉型，吸引鄰近縣市企業人才報名。記者陳雅玲／攝影

雲林 南華大學

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