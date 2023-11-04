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斗南推環鎮自行車路網 月中開工

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林報導
雲林斗南環鎮自行車道全長約5.3公里，11月中開工、明年5月完工。記者陳苡葳／攝影
雲林斗南環鎮自行車道全長約5.3公里，11月中開工、明年5月完工。記者陳苡葳／攝影

雲林縣斗南鎮有許多親子景點，觀光人潮多，鎮公所爭取中央補助4960萬元建設環鎮自行車路網，預計11月中開工，明年5月完工，遊客能租借自行車漫遊街道，鎮長沈暉勛說，向縣府爭取Moovo公用自行車設站，完善低碳交通設施。

斗南4萬3000多人，近年鎮內生活圈活絡發展，加上有他里霧園區、繪本館、親子館等親子活動場域，民眾休閒娛樂需求倍增，沈暉勛表示，為響應健康樂活，公所獲內政部國土管理署補助4166萬4000元，自籌793萬6000元規畫斗南都市計畫區自行車路網建置串聯計畫第1期工程。

環鎮自行車道全長約5.3公里，路線起點為轄內福德街，串接永安街至石牛溪步道，通過他里霧親水公園至建國二路，再接中興路至雙鐵綠廊既有自行車專用道，以5大路段工區施作。

因工程施工期間，縣府正建置公共自行車租賃系統，為優化鎮民及遊客綠色交通路網，沈暉勛將向縣府申請在斗南車站等公共場所設置Moovo公共自行車，打造低碳樂活宜居城市，升級在地觀光。

自行車 親子 都市計畫

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