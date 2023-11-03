徜徉浪漫紫色田園 嘉義水上三界埔仙草柔軟節明登場

睽違一年，為期15天的「2023嘉義水上仙草柔軟節」明天盛大登場，今年配合仙草花綻放期，以柔軟的仙草為主軸，遊客能放慢腳，享受浪漫的紫色仙草花海，還有各項以仙草為主題的創意市集販售、食農手作、文化導覽及各種形式的體驗，想拍網美照的仙草迷準備出發啦。

水上鄉長林緗亭表示，過去說到仙草，大多數人直覺聯想都是新竹，卻鮮少人知悉其實嘉義縣水上鄉也是台灣仙草重鎮，其紅骨仙草因為地理位置等氣候優勢，香氣特別濃郁且生產品質優秀，期待透過仙草節推廣在地產業給更多人知道。

根據農委會2021年統計資料顯示，嘉義縣種植仙草的年產量位居全台第二，水上鄉三界埔所種植的紅骨仙草，一直是在地特色作物之一；今年的水上仙草節以四大主題「柔軟之海」、「柔軟之市」、「柔軟之育」及「柔軟之姿」來呈現嘉義縣水上地方的多元柔軟。

水上鄉公所指出，這次邀嘉義團隊「余安花室」以精緻的花藝呈現仙草的藝術視覺面，市集各品牌攤商也創意運用仙草，包括仙草披薩、仙草咖啡、仙草蕈菇濃湯、仙草提袋及仙草髮辮等特色美食。