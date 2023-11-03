聽新聞
test
0:00 / 0:00
徜徉浪漫紫色田園 嘉義水上三界埔仙草柔軟節明登場
睽違一年，為期15天的「2023嘉義水上仙草柔軟節」明天盛大登場，今年配合仙草花綻放期，以柔軟的仙草為主軸，遊客能放慢腳，享受浪漫的紫色仙草花海，還有各項以仙草為主題的創意市集販售、食農手作、文化導覽及各種形式的體驗，想拍網美照的仙草迷準備出發啦。
水上鄉長林緗亭表示，過去說到仙草，大多數人直覺聯想都是新竹，卻鮮少人知悉其實嘉義縣水上鄉也是台灣仙草重鎮，其紅骨仙草因為地理位置等氣候優勢，香氣特別濃郁且生產品質優秀，期待透過仙草節推廣在地產業給更多人知道。
根據農委會2021年統計資料顯示，嘉義縣種植仙草的年產量位居全台第二，水上鄉三界埔所種植的紅骨仙草，一直是在地特色作物之一；今年的水上仙草節以四大主題「柔軟之海」、「柔軟之市」、「柔軟之育」及「柔軟之姿」來呈現嘉義縣水上地方的多元柔軟。
水上鄉公所指出，這次邀嘉義團隊「余安花室」以精緻的花藝呈現仙草的藝術視覺面，市集各品牌攤商也創意運用仙草，包括仙草披薩、仙草咖啡、仙草蕈菇濃湯、仙草提袋及仙草髮辮等特色美食。
活動上，三界埔永續發展協會更精心製作的仙草套餐及文化導覽，除讓遊客嘗鮮也能與深度走訪在地文化歷史，明天活動現場也推出「打卡送折價券」及「消費滿額抽好禮」的優惠，限量好禮由各攤商獨家送出。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言