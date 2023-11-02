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口湖低地力區變種電區 地方憂阻發展、張麗善出手這一招

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林縣議員蔡孟真質詢口湖鄉被劃設2500公頃低地力區且又種電，有礙地方發展，縣長張麗善（右）表示會請中央重新檢討政策方向。記者陳苡葳／攝影
雲林縣議員蔡孟真質詢口湖鄉被劃設2500公頃低地力區且又種電，有礙地方發展，縣長張麗善（右）表示會請中央重新檢討政策方向。記者陳苡葳／攝影

雲林縣省道台17線以西3000多公頃農地被中央劃為低地力區發展綠能，其中2500公頃位在口湖鄉，議員蔡孟真今天質疑低地力又種電有礙地方發展，要求縣府要在當地規畫產業園區；縣長張麗善指出，縣府成立專案工作小組，透過現勘土地修正綠能發展方向，也規畫推動萡子寮水產精品加值園區扶植產業，已有冷鏈業者進駐。

雲林縣因應國土計畫釋放66％土地從事農業工作，包括6萬多公頃的第1類農業發展區及2萬6000多公頃的第2類農發展區，張麗善說，雲林縣實際農地耕作面積扮演糧食安全重要角色，卻又被劃定不利耕作區及低地力區配合種電，顯見能源署的能源政策與農業部未來發展有所抵觸。

蔡孟真質詢指出，能源署推動能源政策有種電需求，因此請農業部劃設3000多公頃低地力區，其中2500公頃都在口湖鄉，土地也非閒置，有許多仍在耕作或養殖，將阻礙地方產業發展。

張麗善表示，專案工作小組包括縣府建設、農業、城鄉發展等跨局處，中央則有能源署、農業部及台電等跨部會單位，縣府多次表明希望中央重新檢討，後經成員實際到低地力區現勘後，能源署未再有進一步進展方向。

「口湖鄉土地不應該全拿來種電」蔡孟真要求，縣府必須落實不影響農漁業權益及發展、不妨礙環境景觀及觀光產業發展、不違反國土計畫目標及有秩序發展，與要產業發展及地盡其利、要充分就業及繁榮地方、要尊重民意及保護縣民等三不三要原則推動整體再生能源政策，並要規畫產業園區，促進地方產業發展。

張麗善回應，縣府在口湖鄉規畫箔子寮水產精品加值產業園區，透過都市計畫變更，將荒廢30年的住商用地更改為產業用地，以發展水產生產、加工及冷鏈等相關項目，改善漁民從業環境，活絡產業經濟。

雲林縣政府規畫萡子寮水產精品加值園區扶植地方水產產業。記者陳苡葳／攝影
雲林縣政府規畫萡子寮水產精品加值園區扶植地方水產產業。記者陳苡葳／攝影
雲林縣議員蔡孟真質詢口湖鄉被劃設2500公頃低地力區且又種電，有礙地方發展，縣長張麗善表示會請中央重新檢討政策方向。記者陳苡葳／翻攝
雲林縣議員蔡孟真質詢口湖鄉被劃設2500公頃低地力區且又種電，有礙地方發展，縣長張麗善表示會請中央重新檢討政策方向。記者陳苡葳／翻攝

口湖鄉 張麗善 種電

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