百年清朝諸羅知縣官邸拆屋頂 嘉市文化局急貼「暫定古蹟」搶救

嘉義市鬧區東市場蘭井街上，清朝諸羅縣知縣張所受後代改建逾百年老木屋，目前還沒有文資身分，日前有民眾發現屋頂正在拆除，通報市府文化局，副局長林金龍馬上帶人依文資法，張貼「暫定古蹟」公告，下令停工保護，將召開文資審議會鑑審文資身分，調查共有10名共同持有老屋的張所受後代子孫，將與共有人研商。

文化局10月31日下午2點接獲通報，蘭井街76號遭雇工拆除屋頂部分鐵皮，副局長林金龍會同文資科人員到場，依據暫定古蹟條件及程序辦法第4條第2項規定，當場逕列為暫定古蹟，在建築物外觀張貼通知。

文化局說，這棟老屋建築是清諸羅知縣張所受後代，1906年大地震後配合市區改正所建，初估超過百年歷史。據了解，張家與蘇友讓家族 (嘉義知名木材商人)有姻親關係。文化局已委託進行調查研究，針對屋頂進行緊急遮蔽，後續將向文資局申請緊急加固補助，避免建築遭受天然環境影響。

依據文資法規定，半年內必須啟動文資審議作業，未來將協助屋主進行文資保存作為。因狀況緊急，必須先啟動暫定程序，後續會積極跟所有權人溝通，必須先進行審議，才會知道是否能登錄文資。這棟百年老宅屋簷有老式工法建材。