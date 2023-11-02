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從79公斤腫到90公斤！黃偉哲曾胖到連媽都不認得 決心減重但放不下美食

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市長黃偉哲養身之道是喝水取代飲料，每天帶4瓶保溫瓶至少喝水2000cc。記者吳淑玲／攝影
台南市長黃偉哲養身之道是喝水取代飲料，每天帶4瓶保溫瓶至少喝水2000cc。記者吳淑玲／攝影

根據教育部體育署111年的運動現況調查，台南人過重或肥胖的比例居6都之冠，市長黃偉哲受訪時說，他擔任市長幾年來也胖了10公斤，黃偉哲曾因胖到「連媽媽都認不出來」，因此下定決心減重，但目前體重仍維持在86公斤，因為難擋美食的誘惑。

黃偉哲表示，他擔任立委是79公斤，第一次參選台南市長是78公斤，4年市長任內變90公斤，競選連任時有降到86公斤，連任後又胖回90公斤，後來有控制飲食，目前是86公斤。

黃偉哲說，為了健康要設法減重，第一步就是將「飛輪」的衣服拿下來，之前因為太忙飛輪又掛滿衣服變成曬衣架，在家裡及在辦公室利用空檔踩飛輪運動。

另外就是控制飲食，黃偉哲說，以前是吃滿滿的便當，現在便當量減半，喝無糖豆漿加上水果，還有就是他愛喝水，特別是喝溫開水，目前議會總質詢就在備詢台上備有4瓶保溫瓶，每天至少喝水2000cc，甚至更多；下定決心要減肥後，就少喝飲料，喝可樂也是零卡。

台南市是美食之都，喜歡美食的黃偉哲也是台南美食小吃的最佳代言人，黃偉哲說，減肥最大的困難是克制不了食慾，因為忙就要多吃東西來平復心情，這是人的本能，「要減重但還是不能放棄美食」。

黃偉哲 美食

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