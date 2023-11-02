因應明年台灣燈會…議員促開放環港道路「高雄港可以 安平港也可以」

台南市安平是觀光重鎮，明年有台灣燈會安平展區，但每逢假日大塞車成為市民夢魘。議員李啟維今天在議會質詢，呼籲市府爭取開放安平港環港道路，可從四鯤鯓、台17線連結86號快速道路，可以紓解通往安平及漁光島的交通壅塞。台南市長黃偉哲表示，市府樂觀其成且會積極爭取，也請交通部和高雄港務公司可以回應地方民意需求。

李啟維表示，西濱快速公路台61線在曾文溪處中斷，連接到86快速道路必須高架經過安平漁港和商港，這項工程不僅耗費巨大，還需要長時間完成，為了緩解中華西路（台17線西濱公路）的交通壅塞，建議政府應與安平港務公司合作，開放環港聯外道路。經由鯤鯓、喜樹、灣裡接86快速道路，讓觀光勝地安平、三鯤鯓漁光島連成一線，帶動地方發展。

李啟維指出，安平商港的水域陸地面積達477公頃，原本規畫31座碼頭，但實際僅使用17座碼頭，導致四鯤鯓地區的封閉，變成無尾路，並失去了海水浴場，在安平港開發之後，地方交通變得難以串連，並且用圍牆將社區隔離，影響了紅樹林自然生態和休閒旅遊的發展，開放環港聯外道路將有助於四鯤鯓地區的發展，並恢復昔日的繁榮

「高雄港可以，安平港也可以。」李啟維指出，高雄港駁二特區、香蕉碼頭都已開放委外經營，輕軌行駛港區，成為吸引無數遊客前往觀光的碼頭，安平港因政府綠能政策，離岸風電施工船舶停靠，因而成為安平港主要吞吐量來源，環港道路離碼頭尚有很大腹地，在不影響安平港營運管理之下開放環港道路，將使台南發展如虎添翼如魚得水

黃偉哲說，安平港建設當初開闢環港道路，為了港區安全將環港道路封閉僅供有通行證的車輛行駛，這對地方發展及交通順暢影響很大，市府會積極跟高雄港務分公司安平港營運處積極協商，希望在維護港區安全及市民通行便利中取得平衡點，也期待明年2月3日台灣燈會安平燈區開放之前交通部及高雄港務公司可以協商出結論，回應地方民意需求。