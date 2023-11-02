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台南試辦機車不強制二段式左轉 5天僅1件違規「鬼切」

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市中西區中正路、府前路上月28日起試辦開放機車行駛內側車道及路口直接左轉。圖／台南市交通局提供
台南市中西區中正路、府前路上月28日起試辦開放機車行駛內側車道及路口直接左轉。圖／台南市交通局提供

台南市中西區中正路、府前路共31個路口10月28日起試辦開放機車行駛內側車道及路口直接左轉，5天來僅1名老翁違規「鬼切」，與後方直行自小客車輕微碰撞，警方已開罰。市長黃偉哲昨晚在臉書發文，台南不強制機車兩段式左轉，試辦初步成效良好，僅有1件未注意車況的擦撞情形，所幸無人受傷；這一起俗稱「鬼切」行為，警局已依法開單。

黃偉哲表示，上周六開始試辦的府前路與中正路不強制機車二段式左轉，經過一個周末與上班日，根據目前資料，僅有一件未注意車況的擦撞情形。「要感謝市民朋友的支持與配合，以及議員現地實測的回饋」。

黃偉哲說，這一件擦撞，是機車行駛於外車道，直接左轉，導致與直行車輛發生碰撞，所幸無人受傷。這一起俗稱的「鬼切」行為，警局已依法開單。

黃偉哲提醒市民朋友，左轉靠左，右轉靠右，機車也可以照舊維持二段式左轉，但違規轉彎不管左右鬼切，一定會依法裁罰。

黃偉哲表示，政策的推動，必定會經過一陣適應期，希望這段時間的試辦，能讓交通更加順暢，只要遵守交通規則，不管是開車、騎車還是走路，都能平安。

據指出，該起事故是10月30日上午11點55分在中正路、忠義路口，1名82歲老翁騎車沿中正路西向東行，欲左轉忠義路時直接由外側車道左轉，與後方直行自小客車輕微碰撞釀車損。依道路交通管理處罰條例第48條（在多車道左轉彎，不先駛入內側車道），開單處以新台幣600元以上、1800元以下罰鍰。

台南市中西區中正路、府前路上月28日起試辦開放機車行駛內側車道及路口直接左轉。圖／台南市交通局提供
台南市中西區中正路、府前路上月28日起試辦開放機車行駛內側車道及路口直接左轉。圖／台南市交通局提供

黃偉哲 車道

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