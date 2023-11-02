推動幼兒專責醫師 嘉市達成率153％

衛福部3年前起試辦幼兒專責醫師制度計畫、昨起全面推動，嘉義市衛生局3月起加入計畫，收案未滿3歲幼兒，今年已收2104名，達成率衝到153％，有早產兒出生時僅949公克，經專責醫師照料至今已穩定。衛生局昨呼籲踴躍加入，降低嬰幼兒死亡風險、減少失能，無須負擔額外費用。

嘉市衛生局表示，前幾年計畫試辦時就申請，不過中央先讓醫療資源相對不足縣市辦理，今年獲准後依設籍嘉市3歲以下約4800人換算，目標3成要收案約1440人，竟破2000多人，估計6成來自外縣市，分析因嘉市醫療資源豐沛，鄰近縣市會來就醫，許多更前來生產。

衛生局長廖育瑋等人昨在西區衛生所宣傳計畫，表示市府結合在地26家醫療院所，有36名小兒科、4名家醫科醫師來當專責醫師，定期檢視幼兒發育與行為發展，提供各成長階段所需照護諮詢，提醒疫苗注射、牙齒塗氟等事項，家長可自選醫師，如同「寶寶的個管師」。醫療院所名單公布在衛生局官網。