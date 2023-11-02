減輕青年負擔 嘉縣租屋補貼擬加碼

為解決青年居住問題，嘉義縣政府擬加碼補助租屋，針對45歲以下嘉縣青年、符合「300億元中央擴大租金補貼專案計畫」者，最高1次性領全年3600元補助，已編846萬元預算送議會審查，若順利明年2月起開放申請，預計受益人數1500至1700人。有議員認同說，不無小補。

縣府勞青處表示，補貼對象條件為，前個年度為內政部營建署審查通過300億元中央擴大租金補貼專案計畫的1級、2級核定戶，及符合中央基本補貼標準第3級核定戶，年齡不超過45歲、設籍並租屋在嘉縣者就符合申請資格，要用實質政策補貼青年需求、減輕居住負擔。

縣議員江佩曄說，嘉縣租屋租金約落在5000元至7000元左右，縣府預計補助最多3600元、等於1個月300元，加上原本中央補助，兩筆合起來不無小補，肯定縣府想減輕青年負擔，但想以此鼓勵育兒，效果仍有限。

在太保市縣治特區租房的27歲單身李姓男子說，1個月房租5500元，每月若能多300元看起來不多，負擔已比住六都更小；在嘉縣租屋的陳姓新婚夫妻認為，此補助對增加育兒的動力仍不足，盼金額再提升。

縣府勞青處長陳奕翰說，加碼補助租金計畫盼下周定期會能獲議員們支持預算，預計12月發布詳細申請辦法，未來再依租金調漲情況，滾動式檢討補助金額。