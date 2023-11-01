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知名南寮椪柑上市 爬山採柑、關仔嶺住宿泡溫泉送調酒

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南白河知名南寮椪柑進入盛產期，種椪柑50年的廖英全推薦現在正好吃。記者吳淑玲／攝影
台南白河知名南寮椪柑進入盛產期，種椪柑50年的廖英全推薦現在正好吃。記者吳淑玲／攝影

台南白河知名南寮椪柑進入盛產期，白河區公所11日舉辦「2023白河柑巴嗲爬山採椪柑x關子嶺酒柑心」，地點在關子嶺嶺頂資訊站前廣場舉辦，首度媒合鄰近知名酒吧，以南寮椪柑製作酒品特調，當天來到關子嶺住宿的民眾(限額800名)就能憑兌換券領取一杯特調。

黃偉哲表示，秋高氣爽時節特別適合爬山增進身心健康，目前也正逢「關子嶺溫泉美食節」期間，推薦遊客中午先吃甕窯雞山產大餐，下午再到南寮採買椪柑，補充「讓人水水」的維他命C，晚上接著參加「關子嶺酒柑心」活動，在悠揚樂聲裡與三五好友乾杯，晚上留宿關子嶺泡溫泉、到鹽水賞燈，也能到東山喝咖啡，安排台南慢遊，既浪漫又放鬆身心靈。

今天記者會邀請到育德工業家事職業學校調酒社，帶來精彩的椪柑調酒演出，市議員李宗翰、周嘉韋、王宣貿、蔡筱薇等貴賓也到場共襄盛舉推薦優質的南寮椪柑，農業局說，今年南寮椪柑質量均佳；種植50年的椪柑達人廖英全說，現在品嘗是最好吃，買回家不要放冰箱，自然消水後甜度更高。

白河區公所表示，11月11日活動當天，現場除了有椪柑展售及美食小吃攤位，還有以南寮椪柑製作的酒品特調，當天來到關子嶺住宿的民眾，能憑兌換券領取一杯特調，泡完溫泉並享受微醺之後，再入住當地旅館，將溫泉、農產與府城酒吧文化結合，帶給旅客「酒柑心」的回憶。

當天也邀請由退休校長組成之星期二樂團帶來精采音樂表演，要讓旅客們能度過一個充實、美好的周末。公所也推薦3條登山步道，有台南第一高峰大凍山或是走雞籠山，也可就近到紅葉公園一遊。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

育德工家調酒社表演椪柑調酒。記者吳淑玲／攝影
育德工家調酒社表演椪柑調酒。記者吳淑玲／攝影
台南白河知名南寮椪柑進入盛產期。記者吳淑玲／攝影
台南白河知名南寮椪柑進入盛產期。記者吳淑玲／攝影

椪柑 關子嶺 白河

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