台南遴選訓練遊蕩犬 變身工作犬媒合業者認養
台南市動物防疫保護處針對執行絕育後不適合原地回置的遊蕩犬，遴選訓練為工作犬，媒合畜牧場、魚塭、果園、工廠業者認養，盼業者多加利用，協助創造多贏局面。
台南市動保處長周志勳今天透過新聞稿表示，遊蕩犬常因吠叫、追逐人車及製造髒亂等行為，被貼上「壞」的標籤，其實經訓練後，可以成為最天然保護民眾財產助力，且能提供24小時全天候守護。
周志勳表示，台南為農業重鎮，動物之家遴選性情穩定犬隻加以訓練，能協助恫嚇宵小、在不速之客入侵時吠叫提醒飼主，以及驅趕破壞畜舍或果樹的遊蕩犬或其他野生動物，被認養犬隻也能在棲身場所獲得飼主關愛，達成提升動物福利、降低業者損失及增添農產品價值等多方互惠效果。
周志勳說，飼養工作犬還可協助農友更友善大自然，減少使用毒餌、獸鋏、燃放煙火鞭炮等方式保護莊稼，動保處除極力媒合農友認養用於畜牧場、魚塭、果園、農場等場所，也鼓勵工廠等各行各業認養，有需要的業者可與台南市動物之家灣裡站、善化站聯繫。
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