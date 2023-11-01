高鐵站與台鐵沙崙站之間做人行空橋 直通三井OUTLET廣場

台南高鐵站與台鐵沙崙車站，成為地方重要的交通樞紐，加上去年更有三井大型購物商城進駐，大量車潮和人潮也常集中擠在高鐵載客區或沙崙車站前站。立委王定宇日前邀集相關單位會勘，針對高鐵連接三井商城空橋進行討論，正式啟動高鐵站和沙崙後站人行空橋連接賣場的規畫。

台南高鐵站進出站人次統計，目前平日約1萬5000至2萬人，假日約2萬5000人到3萬人之間，人潮也隨著三井OUTLET開幕後逐漸成長，不過民眾覺得每次都要前往OUTLET購物時，通行路線非常不便。

民眾表示，從高鐵站到OUTLET，都要先出高鐵站往後站方向再走過去，花費的時間也會因此拉長。更有民眾指出，從高鐵站走到三井時，都要往高鐵站外左右兩側走，特別經過歸仁大道的載客區，走過斑馬線時，有時候車輛多，車速快。每當「小綠人」亮起要走過去時，偶爾會有車輛未注意，都會闖過，很怕發生意外，是不是能夠有直接通行到商場的道路，給行人方便。

台南市議員陳皇宇認為，如果將高鐵站後有人行空橋，民眾們可以到三井購物或者在廣場前搭車，如此以來車輛、人潮也不會過度集中在高鐵站。又因後續此地將設捷運站，成大醫院也在此建沙崙院區。周邊建設愈來愈多，相對要疏散的人流也增加，所以更需要多通道讓民眾行走。

立法委員王定宇日前邀集高鐵、市府與三井等相關單位一同會勘，共同討論人行空橋一事。王定宇表示，「後站要怎麼開」，才能讓民眾最方便通行，成為討論重點。初步決定在高鐵站與台鐵沙崙站之間做人行空橋，從高鐵高架橋下穿越，到三井OUTLET廣場，民眾可以選擇在廣場走下來，三井業者也願意一旦工程進入基地內，負擔工程費用，將空橋銜接到商城二樓。

市府交通局表示，將會提案到中央爭取經費，後續工務局再針對人行空橋要從車站、商城哪兩處作為連結，進行設計；王定宇更說，會協助市府所需要的規畫設計工程費用，全力向交通部爭取支應，希望明年就可以將空橋建設工作開始執行。