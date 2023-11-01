台南安定、大灣交流道周邊AI監控 節省行車時間

台南市政府施行AI智慧車流辨識及智慧號誌管理策略，建置完成國道1號安定交流道周邊市道178線、大灣交流道周邊小東路與復興路的智慧動態號誌系統，市長黃偉哲昨啟用，指出能即時調控紅綠燈秒數，平均可節省5%至9%的行車時間。交通局表示，永康與仁德交流道周邊智慧號誌預計明年完成。

黃偉哲說，藉由智慧號誌管理，可讓車流更順暢，也可藉由監測車流，微調號誌長短，更準確掌控車流，有效縮短或拉長各路口號誌長短。

交通局長王銘德解釋，智慧動態號誌是應用AI影像辨識技術監控車流，能更全面、快速地掌握整條路的車流狀況，即時智慧調控紅綠燈，2019年起建置智慧號誌、目前智慧管控路口數162處。

在安定交流道與大灣交流道周邊幹道裝設，為首次應用在超過3.5公里的長路廊上，依據車流分配更多綠燈秒數給車多方向的道路，市道178線與小東復興路實施動態號誌後，平均可節省用路人5%至9%的開車時間。