台南學甲教育園區解決遊蕩犬問題 黃偉哲籲民眾支持

台南市議員謝舒凡今天在市議會質詢時，關切學甲多功能教育園區開發期程，她說，學甲區浪犬衝出造成民眾行車傷亡的血淋淋事件讓她感同身受，民眾也質疑是否無法解決問題，只能悲劇一再發生？

謝舒凡並建議學甲區多功能教育園區能與環保局的藏金閣結合，讓生命教育與環保教育結合。她說，多功能教育園區旁還有一塊環保局用地，溪北又缺乏藏金閣展示場，若兩者結合可讓親子活動增加據點，還能親子手作DIY，打造成溪北另一亮點。

農業局長李建裕表示，學甲多功能教育園區工程已在9月發包，預計11月19日舉辦施工說明會，12月上旬開工，預計2025年12月完工。他說，希望教育園區能建立民眾尊重生命的觀念、養育寵物前要有的準備與責任心，以及如何與動物和平共處。

市長黃偉哲說，學甲多功能教育園區的設置對學甲當地、對台南都是好事，不但目前的園區選址對民眾生活影響小，未來多功能教育園區會優先收容學甲地區遊蕩犬，解決當地遊蕩犬隻造成民眾受傷問題，加上爭取到中央經費挹注，呼籲民眾支持園區設置。動保處也強調，多功能教育園區規畫設計納入多重汙水處理、吸音建材及複層植被隔絕周遭環境，防止園區的臭味、汙水、噪音、廢棄物等對周遭環境的影響。

環保局長許仁澤說，毛小孩教育與資源回收結合可設計很多課程。黃偉哲表示，藏金閣二館很成功，可以盡速再推行從溪北的佳里、學甲、麻豆是推藏金閣第一線，之後再往北推，讓民眾體驗知福惜福。

謝舒凡議員也反映，通往多功能教育園區的6號道路以北寬度不足，僅有3至4公尺寬，影響未來工程車進出通行，工務局長陳世仁說會拓寬到8公尺，但謝舒凡認為寬度需增加到12公尺，以便未來戶外教學及觀光車輛進入時會車方便。