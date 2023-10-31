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雲林限塑令11月上路！自備環保杯折5元 56家飲料店提供這服務
跟進中央「限塑」政策，雲林縣明天起禁用一次性塑膠杯，飲料店不得再提供使用，違者依廢棄物清理法最高可處6000元罰鍰，部分飲料店已改用紙杯，環保局為銜接新制上路推動循環杯租借，目前有斗六市、虎尾鎮共56家飲料店提供服務，今年1至9月已超過2600人使用，減少產生76.3公斤垃圾量。
全台各縣市陸續實施限塑令，雲林縣11月1日起禁止轄內飲料店使用塑膠一次用飲料杯（包含生物可分解塑膠材質的PLA杯），輔導期間鼓勵業者加入環保局循環杯租借服務，目前已有56家自營及連鎖飲料店參與。
飲料店業者說，為配合限塑令，沒用完的塑膠杯成本只能自行吸收，考量營運成本，確認過不需另外付費、操作流程不影響飲料製作後才加入循環杯租借服務，由於店址距離學區不遠，租借對象主要是學生族群，租借率超過6成，成效還不錯。
據統計，今年1至9月循環杯租借服務已達2262名使用者，今年共減少4749個一次性塑膠杯，多數跟手搖飲族群環保意識抬頭、使用習慣改變有關，部分連鎖飲料店除提供自備飲料杯者折扣5元，租借循環杯也享有同等優惠，拉升租借率。
循環杯租借服務需加入「雲林縣環境保護局 循環餐具租借系統」LINE操作，每1帳號最多可借6杯，超過6杯可先向環保局書面申請開通團體借用功能，無杯數限制；另，環保餐具租借服務也已上線，今年1至9月累積160場次使用，減用3萬6676件一次性餐具，減少產生285.28公斤垃圾量。
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