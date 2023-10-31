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嘉市民受困停車場報警求援 業者：系統過熱故障

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
多輛車受困停車場，民眾在大太陽底下等待管理員。圖／讀者提供
多輛車受困停車場，民眾在大太陽底下等待管理員。圖／讀者提供

嘉義市民國路一處市府委外停車場今天上午有近10輛車受困，車主投訴按呼叫鈴沒有回應還打110，大家在大太陽下等了35分鐘，管理員才過來協助讓車輛脫困，對於業者的鬆散管理抱怨不已。業者表示，因系統過熱當機，造成民眾不便感到抱歉。市府要求業者加強管理、機械維修。

今天上午11點多，約有10輛車受困於民國路這處停車場，受困民眾表示，繳費後然出不去，打去停車場公司都無人接聽，迫不得已打110求援，但警方也是說要打公司電話；林姓婦人抱怨，若打給公司有人接聽，也不用打110了。

林姓民眾表示，建議廠商要設有2處出入口，不要因一處機器故障，導致車輛都無法出去，大家一頭霧水，打電話給該公司及按服務鈕都無人接聽，幾十輛車及民眾就在大太陽底下曬等半個多小時，將近等了35分鐘過後才有人員來直接開車道閘門。

市府交通處表示，經了解，業者表示係因為系統過熱當機，在10分鐘內即已派員排除，協助3輛車脫困。交通處要求業者加強管理，機器固定維修，不能再有類似狀況發生。

事後受困民眾表示，等35分變10分鐘，近10輛車變3輛，大家都被曬暈了，業者這種說法很不負責任。

多輛車受困停車場，民眾還一度打電話報警求助。圖／讀者提供
多輛車受困停車場，民眾還一度打電話報警求助。圖／讀者提供
管理員總算到場協助車輛脫困。圖／讀者提供
管理員總算到場協助車輛脫困。圖／讀者提供

停車場 嘉義 車主

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