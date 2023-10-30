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台南登革熱增191例 市府：車庫庭院最易誘捕病媒蚊

中央社／ 台南30日電

台南市今天新增191例本土登革熱確診病例，市府鼓勵民眾DIY製作簡易產卵誘集桶等各式防蚊工具，並發現最常誘捕到病媒蚊地點為車庫及庭院，盼民眾配合消滅。

台南市政府衛生局發布新聞稿指出，今日新增191例分布狀況以東區37例最多，其次為永康區36例，超過20例的還有北區29例及南區20例，目前累計本土病例1萬7962例。

衛生局表示，登革熱防治中心汲取專家建議，先前在安南區確診病例數較多地區，發動社區志工運用黑色育苗軟盆、飲料胖胖杯、黏蟲紙、紗網等各式工具製作簡易產卵誘集桶共4000個，發放給民眾自行放置，以水氣吸引雌蚊產卵，進而透過桶壁黏膠加以誘捕，達到降低社區病媒蚊密度效果。

衛生局指出，近期防治中心人員陸續再為民眾更換簡易產卵誘集桶桶壁黏膠，以供繼續使用，並分析誘捕病媒蚊成效，抽樣149個簡易產卵誘集桶中，109個放置於室內、40個放置於室外，其中18個有誘捕到病媒蚊，最常誘捕到病媒蚊的前幾名地點，分別為車庫、庭院、門口及廚房。

衛生局表示，雖然天氣逐漸轉涼，但依然適合病媒蚊生長，民眾可配合透過各式防蚊工具如捕蚊燈、電蚊拍、防蚊掛片，或DIY簡易產卵誘集桶等方式，多管齊下消滅家中病媒蚊成蚊，並結合家戶內外巡檢孳清，清除積水容器。

衛生局 病媒蚊 防蚊

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