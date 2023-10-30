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台南山區遊蕩犬多衍生車禍 議員批零安樂死沒適當配套

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市議員周奕齊今天質詢時，指山區流浪犬多，也衍生車禍。記者鄭惠仁／翻攝
台南市議員周奕齊今天質詢時，指山區流浪犬多，也衍生車禍。記者鄭惠仁／翻攝

台南市議員周奕齊今質詢時，指山區流浪犬多，經常出現追人、咬人，也造成車禍頻傳，其中玉井區1年至少發生20起因流浪犬引起的車禍。他批政府的零安樂死無適當配套措施，導致問題層出不窮，要求市府拿出對策。市府表示，將在各區設置遊蕩犬暫置區，目前仁德的暫置區已完成簽約，年底動工，將做為示範區。

周奕齊表示，零安樂死的政策下，又沒適當配套措施，山區流浪犬多，統計玉井區有近300隻、楠西約100隻、南化約70隻、左鎮近100隻，常出現一群狗追著路過騎士、車輛，也衍生車禍發生，經通報動保處捕捉，但都只抓帶頭1隻邀拆了事，捉了後又有其他狗帶頭追機車騎士，甚至也會攻擊穿山甲、山羌等動物。

周奕齊說玉井區約有3百隻流浪犬，經常出沒在鬧區，導致1年內發生至少20件車禍，零安樂死無適當配套，中央、地方的錯誤政策卻要人民自行面對，市府必須拿出具體作為來改善。

農業局表示，動保處以強化捕捉、疏導餵養及繁殖管控積極處理。強化捕捉部分，因犬隻出沒時間不定，已利用大型圍籬、誘捕籠及麻醉槍等精進作為，提升遊蕩犬隻捕捉成效，避免有傷人事件發生；而疏導餵養則強化屬地權責，配合環保局加強稽查環境衛生，以降低環境髒亂及犬隻群聚問題；繁殖管控方面施行高密度抓紮，減少遊蕩犬繁衍。依據農業部調查各縣市遊蕩犬數，台南市2018年為2萬2176隻、2020年1萬9539隻，2022年1萬1373隻，顯示遊蕩犬管控具有成效且逐年遞減。

動保處表示，因應全國犬隻零撲殺政策，現有公立收容空間皆已爆滿無法再收容，目前已請各區公所協助盤點轄內適合設立遊蕩犬暫置區地點，以供收容不回置犬隻。目前仁德區遊蕩犬暫置區已選定設在台糖造林地，並已完成租借簽約，將在年底動工，每隻狗一個木屋，可收容200多隻，將做為示範區，以利推動。暫置區由動保處堤共飼料，將鼓勵愛爸、愛媽來餵養。

流浪犬 車禍 安樂死

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