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南市大樓垃圾費暴漲 14處請環局清運

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南報導
清潔公司處理垃圾費用上漲，台南市許多大樓管委會相繼要求環保局協助清運垃圾，減輕住戶負擔。圖／台南市環保局提供
清潔公司處理垃圾費用上漲，台南市許多大樓管委會相繼要求環保局協助清運垃圾，減輕住戶負擔。圖／台南市環保局提供

台南許多大樓垃圾清運都是委由清潔公司處理，費用一直上漲，許多大樓管委會相繼要求環保局清運垃圾，以減輕住戶負擔；環保局表示，已14處社區大樓申請，機動隊增加1組人力及車輛處理，但若申請的大樓增到25處就無法負荷，會協助招標委外、以委外方式處理。

台南1處社區管委會委員說，之前每公噸垃圾處理費用5、6千元，現在超過1萬元。環保局表示，社區申請環保局清運垃圾者，已辦理垃圾費隨水費徵收、購置垃圾子車，並從7月起清運。

環保局指出，大樓須落實垃圾分類，且玻璃要分色，才會同意清運，目前由機動隊派出3人1組、以及1輛有舉式功能的垃圾車，負責這10幾處大樓的垃圾清運，地點有安南區、南區、北區，但因現有人力、車輛不足，目前有許多大樓在詢問中，因環保局一周只收3天，不是天天收，有些大樓仍維持委外清運垃圾。

市議員郭鴻儀說，台南公寓大廈3100多處，若全都要環保局派車來清運，除了人力不夠，車輛也不足，難以做到，「也不應該無限上綱」，若大樓嫌委外處理費用高，環保局可建構平台，以招標的方式幫大樓找清運垃圾。

1處大樓管理委員會王姓主委也說，有些大樓因沒做好垃圾分類，清潔公司清運的垃圾被拒收，必須再重新分類，造成業者喊漲，即使由環保局清運，若不落實分類，把塑膠、紙張、廚餘等混在一起，會被開罰單並停收，他們就曾受過教訓，現在住戶都很守規矩。

垃圾分類 管委會 垃圾車

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