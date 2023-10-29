大樓垃圾處理費用調漲住戶受不了 南市環局出招了

萬物齊漲，連清潔公司處理垃圾費用也漲，住戶受不了，台南市許多大樓管委會相繼要求環保局清運垃圾，減輕住戶負擔，環保局表示，目前已有14處大樓申請，機動隊增加1組人力及車輛處理，但若申請的大樓持續增加到25處，就無法負荷，將協助招標，以委外方式處理。議員認為，環保局建構平台，幫大樓找清運垃圾業者是可行的。

南市環保局表示，生活垃圾採住戶自己倒及委外清運，南市多數大樓都委外清運，但因原物料上漲等因素，許多大樓管委會都反映委外清運費用上漲，住戶不堪負擔，要求環保局清運，為此，已有10幾處大樓提出申請，並辦理隨水徵收及購置垃圾子車，並從7月起開始清運。

環保局指出，大樓必須落實垃圾分類，且玻璃要分色，才會同意清運，目前由機動隊派出3人1組人力，以及1輛有舉式功能的垃圾車負責這10幾處大樓的垃圾清運，地點有安南區、南區、本區。但因現有人力、車輛不足，若要處理的大樓超過25處就無法負擔，將採招標的方式處理。目前有許多大樓在詢問中，但因環保局只收3日，不是天天收，有些仍委外。

市議員郭鴻儀說，這是選擇性的問題，若大樓住戶不願意自行到定點倒垃圾，就必須委外處理，台南公寓大廈3100多處，若全都要環保局派車來清運，除了人力不夠，車輛也不足，難以做到，也不應該無限上綱。其實，目前有部分大樓的住戶，都是自己倒垃圾，若能提早下樓，到定點等垃圾車，是不會有趕不上垃圾車的問題。若大樓嫌委外費用高，環保局建構平台，以招標的方式幫大樓找清運垃圾是可行的。

大樓管理委員會王姓主委表示，大樓垃圾必須做好垃圾分類，有些大樓因沒做好垃圾分類，清潔公司的垃圾被拒收，必須再重新分類，也造成業者就喊漲；即使由環保局清運，若不落實分類，把塑膠、紙張、廚餘等混在一起，也會被開罰單並停收，他們就曾受過教訓，現在住戶都很守規矩。有管委會說，之前每噸垃圾處理費用5、6千元，現在超過1萬元。