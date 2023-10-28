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台南農村再生成果發表 數十攤位很好逛

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南農村再生成果發表，要讓大家認識台南農村特色產品。圖／台南市政府提供
台南農村再生成果發表，要讓大家認識台南農村特色產品。圖／台南市政府提供

台南市政府農業局下午在台南東區時代公園舉辦「農村再生」成果發表會，呈現社區在創造農村經濟活力、青年參與、農事體驗及農村工藝成果，希望藉成果展促進城鄉交流，讓更多民眾認識台南農村再生成果、推廣台南農村特色產品。

發表會有30組農村再生計畫社區與農村青年、農村遊程社區、農村工藝及食農教育體驗、農村好物及遊程軸線共55個攤位。有善化區溪美社區蔗葛蔴 繁產品、後壁區頂長社區米食、東山區耿爸農場青年王莨耿、七股區羽堤生態漁場青年楊典澔。

現場並設置農村工藝及食農教育體驗區有學甲區巧婦 織布花編繩結工藝、新營區姑爺社區貴黍帚工藝、白河區昇安社區創意小獅頭彩繪體驗、安定區中沙社區小小紅龜粿體驗、梅嶺食品中心梅子酵素體驗、龍崎區 龍崎社區竹編工藝、佳里區延平社區鴿笭體驗、西港區檨林社區藺草編織工藝等， 讓大家逛得開心、玩得盡興。

農業局長李建裕表示，市府長年致力營造農村安居樂業環境，持續與農業部水保署農村再生政策合作，擴展農村生產、生活、生態功能，發展優質安全農特產品、自然舒適休閒場域、和諧永續生態環境。發表會展現台南農村再生發展歷程，提供社區在地 優良農產、體驗遊程及農村青年曝光機會，期望達到良好展示與交流效果。

副市長葉澤山說，台南市累計通過農村再生計畫103個社區為六都第一，成果發表不只展現農特產品，更讓民眾參與手作體驗感受，留下深刻記憶，認識農村再生政策發展成果及體認食農教育的重要。

台南農村再生成果發表，要讓大家認識台南農村特色產品。圖／台南市政府提供
台南農村再生成果發表，要讓大家認識台南農村特色產品。圖／台南市政府提供

農村再生 台南

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