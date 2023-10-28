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新營糖廠活化案議員批賴清德跳票 黃偉哲：列重點推動

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
新營鐵道地景公園。記者吳淑玲／攝影
新營鐵道地景公園。記者吳淑玲／攝影

台南市新營糖廠活化案備受地方關切，議員指從前市長賴清德就簽下承諾書，要規劃為動漫園區，但活化案卻跳票，欺騙新營地區居民的感情，要求市府跨局處同心協力幫助新營糖廠活化，同時新營有是全台少見的台鐵、糖鐵及鹽鐵「三鐵共構」，也期待復駛，發展鐵道觀光；市長黃偉哲允諾積極先拚糖廠活化，再爭取鐵軌復駛。

趙昆原說，自從新營糖廠煙囪被打掉後，大新營地區沒落至今，新營糖廠活化開發案歷任首長包括前縣長蘇煥智、前市長賴清德、代理市長李孟諺到現任市長黃偉哲，賴清德擔任市長時承諾要把新營糖廠列⼊六⼤指標建設卻跳票，10多年過去了，新營糖廠活化案跳票無進度，製糖歷史設備遭荒廢。

趙昆原表示，期盼現在的市長黃偉哲和都發局能做好規畫，讓新營糖廠活化成功；同時有台鐵、糖鐵、鹽鐵的相關軌道還存在，在新營車站大平台Plus，大平台計畫納入糖鐵及鐵道地景公園一併規，重現三鐵共構，新營區議員沈家鳳、王宣貿、李宗翰也有相同主張 ，顯現是地方的共識，新營人的期待。

都發局表示，南市府前已完工的新營鐵道地景公園、糖鐵綠廊縫合計畫等約6公頃餘廣大腹地，開放供民眾休閒使用，透過台糖鐵道轉型綠廊道計畫，間接促成轉型發展。此外，為推動新營糖廠土地活化利用，都發局已於今年6月委辦「新營糖廠整體規劃及都市計畫變更委託技術服務案」，於9月邀集台糖及府內各單位完成工作計畫審查。

都發局長徐中強表示，新營糖廠目前是新營最重要待開發的土地，也是未來發展重點，會積極持續推動糖廠活化開發，下階段先期規劃產出初步草案，會先進行地方意見訪談，並於後續舉辦地方座談會，凝聚地方發展共識，先拚糖廠活化，再循續漸進力促三鐵共構（台鐵、鹽鐵、糖鐵）活化，納入開發方向進行討論。

新營鐵道地景公園。圖／台南市政府提供
新營鐵道地景公園。圖／台南市政府提供

糖鐵 鐵道 黃偉哲

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