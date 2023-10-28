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70歲西螺大橋 爭取1.8億全面維修

聯合報／ 記者劉明岩／彰化報導
跨越濁水溪，連接彰化縣與雲林縣的西螺大橋，今年通車滿70年，因部分鋼構有鏽蝕、橋面板底混凝土剝落等狀況，需要維修補強。圖／彰化縣政府提供
跨越濁水溪，連接彰化縣與雲林縣的西螺大橋，今年通車滿70年，因部分鋼構有鏽蝕、橋面板底混凝土剝落等狀況，需要維修補強。圖／彰化縣政府提供

彰化縣長王惠美與雲林縣長張麗善22日攜手歡慶西螺大橋通車70周年，其實腳下的西螺大橋已有部分鋼構出現鏽蝕、橋面板底混凝土剝落等狀況，彰化縣政府工務處向交通部公路局爭取1.8億餘元補助，將全面維修，確保大橋結構及通行安全。

跨越濁水溪，連接彰化縣溪州鄉與雲林縣西螺鎮的西螺大橋，是以華倫式桁架橋設計，全長1939公尺，橋梁平均寬8.3公尺，南北各有一座橋台，橋孔31孔、橋墩32座，在1938年動工興建，施工期間因逢戰亂，鋼材挪作他用而中斷，歷時15年，直到1953年才完工通車，2013年由彰化縣接管。

西螺大橋見證台灣交通與經濟發展，雖然隨著溪州大橋通車，目前車輛通行雖不如以往，卻承載著歷史情感，為台灣最具知名度的地標大橋，深具文化與觀光價值，目前都已分別列為彰、雲兩縣的歷史建築，也是每年媽祖進香的必經之道。

今年西螺大橋通車70周年，22日由彰化縣長王惠美與雲林縣長張麗善一起施放 「兩縣共榮」天燈祈福。但橋齡70年的西螺大橋潛藏危機，彰縣府工務處指出，西螺大橋部分底部的斜向T型鋼有鏽蝕或鏽斷情形，橋面板底混凝土剝落且鋼筋裸露，須全面維修，縣府擬定西螺大橋維修補強工程計畫，已向交通部公路總局爭取經費。

西螺大橋 雲林

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