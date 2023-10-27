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雲林首座公辦頂極露營區明天開箱！「只要人來就好」體驗活動秒殺

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
樟湖十字關露營區將成為公辦頂級露營區。記者蔡維斌／翻攝
樟湖十字關露營區將成為公辦頂級露營區。記者蔡維斌／翻攝

為提供愛好露營者最佳賞景露營去處，雲林縣府去年動工開發古坑樟湖十字關露營區最近完工試營運，成效不錯，縣府將於明天由縣長張麗善、古坑鄉長林慧如共同主持雲林第一座公辦露營區的開箱儀式，歡迎愛好野營的民眾一起體驗森林游牧露營樂趣，感受雲霧繚繞的山林美景。

雲林縣長張麗善指出，十字關露營區位於古坑鄉樟湖，為保護野林生態，採低密度施工，縣府去年6月動工今年9月完工，最近試營運成效不錯，這座露營區是雲林縣第一座公辦露營場，提供完善設施，包括完善營地及衛浴廁所，可說是座豪華型的露營場地。

城鄉發展處長林長造說，樟湖風景區擁有國家級貝殼化石，景色怡人，去年縣府修復149甲通車，通往樟湖更便利，村民也殷盼樟湖美景重現，因此縣府決定以「森林旅宿」為構想，推展山系旅遊魅力場域、跨域加值永續經營為目標，開發十字關露營區。

露營區占地1.3公頃，建置8座架高式營位平台、6處平面式營位、浴廁6座及帳棚式服務站2座，期望透過露營區串聯樟湖清水溪沿岸的天長瀑布、地久瀑布、靈泉騰蛟等景點，吸引遊客重返樟湖風景區，後續也將再打造更多步道、平台，供露營族賞景之用。

負責招商營運的文觀處長陳璧君也說，為讓民眾體驗雲林綠色旅遊、樟湖十字關露營區新打卡景點，文觀處推出5個梯次「只要人來就好」體驗活動，報名秒殺，讓民眾免裝備享受森林遊牧帳篷一泊三食，欣賞星空蟲鳴鳥叫及雲海日出，品嘗古坑咖啡、樟湖冷泡茶、產地直送薑母鴨等在地美食，不少已造訪十字關的民眾都給予好評。

縣府表示，開箱後歡迎更多人來森林住一晚，享受蟲鳴鳥叫山林及雲霧繚繞日出光影之美。詳情可參考雲林縣府官網。

雲林新開發的樟湖十字關露營區已完工試營運成效佳績，明天正式開箱。圖／本報資料照片
雲林新開發的樟湖十字關露營區已完工試營運成效佳績，明天正式開箱。圖／本報資料照片
十字關露營區結合鄰近景點，是露營最佳選擇。記者蔡維斌／翻攝
十字關露營區結合鄰近景點，是露營最佳選擇。記者蔡維斌／翻攝

露營區 雲林 古坑

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