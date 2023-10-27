荒野保護協會推公民電廠 設計移動式太陽能儲能系統

荒野保護協會近日在嘉縣朴子好書室裝置移動式太陽能儲能系統，推動公民電廠概念，一般住家也能裝太陽能板發電供小型家電使用，要改變民眾對太陽能發電刻板印象。

獨立書店朴子好書室經營者蕭英偉今天告訴中央社記者，荒野保護協會22日在朴子好書室裝置一組移動式太陽能儲能系統，這幾日使用效果不錯，未來在戶外辦活動，就能自帶「行動電源」出門。

荒野保護協會氣候變遷專案主持人劉峻儒說，這是第一套荒野協會協助組裝的移動式太陽能儲能系統，為了推廣公民電廠概念，增加國內綠電發電量。

劉峻儒說，以往太陽能發電給人的印象不是為了賣電賺錢，就是需要很大的發電場域，對環境有負面影響。其實一般的住宅都能設置小型太陽能發電系統，發電自給自足。設計移動式太陽能儲能系統，就是要改變民眾對太陽能發電的刻板印象。

劉峻儒指出，小型太陽能發電系統的組成包括一塊太陽能光電板、車用的電池、電源控制器等，成本約數萬元新台幣，太陽能板若沒破損使用年限可達20、30年，但其他的耗材（如充電池）使用年限就較短。

劉峻儒強調，太陽能可以很生活化的，自家用的移動式太陽能儲能系統，隨時都可以讓小型家電、筆電運作。

蕭英偉說，有興趣的民眾可以到朴子好書室參觀這套太陽能儲能系統，只要不開冷氣，儲能系統可以撐一陣子，像上次颱風發生停電時，就能拿來應急。