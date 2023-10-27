70歲的西螺大橋出現鏽蝕 彰化縣府爭取1.8億維修

彰化縣長王惠美與雲林縣長張麗善本月22日攜手歡慶西螺大橋通車70周年，其實腳下的西螺大橋部分鋼構卻有鏽蝕、橋面板底混凝土剝落等狀況，彰化縣政府工務處已向交通部公路局爭取1.8億餘元補助，將全面辦理維修，確保西螺大橋結構及通行安全。

跨越濁水溪，連接彰化縣溪州鄉與雲林縣西螺鎮的西螺大橋，是以華倫式桁架橋設計，全長1939公尺，橋梁平均全寬為8.3公尺，南北各有一座橋台，橋孔31孔、橋墩32座，是在1938年動工興建，施工期間因逢戰亂，鋼材挪做他用而中斷，歷時15年，直到1953年才完工通車，2013年由彰化縣接管。

西螺大橋見證台灣交通與經濟發展，雖然隨著溪州大橋通車，目前車輛通行雖不如以往，卻也承載著歷史情感，為台灣最具知名度的地標大橋，深具文化與觀光價值，目前都已分別列為彰、雲兩縣的歷史建築，每年媽祖進香通過西螺大橋的盛大場景，更受感動。

今年適逢西螺大橋通車70周年，彰化縣與雲林縣政府在今年10月22日合辦慶生活動，由彰化縣長王惠美與雲林縣長張麗善一起施放 「兩縣共榮」天燈，共同祈福。

不過，通車已70載的西螺大橋現況，卻潛藏著危機，彰化縣政府工務處指出，西螺大橋部分底部斜向T型鋼發生鏽蝕或鏽斷情形、橋面板底混凝土剝落且鋼筋裸露，需進行全面性維修，縣府因此擬定西螺大橋維修補強工程計畫，所需1.8億元經費，爭取納入交通部公路局生活圈道路交通系統建設計畫，將針對原損壞的構件抽換更新，並在底部桁架鋼構件油漆防蝕、防鏽，以確保西螺大橋結構及通行安全。

彰化縣政府工務處長林漢斌說，一般人會認為工程人員不重視文化資產與歷史，甚至只會破壞，希望藉由此次西螺大橋的維修補強，得以改觀，希望西螺大橋迎向新的70年。