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台南永康農會崑山分部存款破12億 新大樓展售中心啟用
台南市永康區農會耗時近兩年、7千多萬元經費新建崑山分部與展售配發中心大樓，今天落成，提供金融與全台302間農會、40家漁會農漁特產展售等服務。崑山分部目前客戶有5600多人，周遭大灣、崑山社區林立，新大樓提供民眾更方便存放款與採購服務。
崑山分部民國83年在大灣路成立，96年搬遷至永華路，因附近地區人口快速成長、客戶日增，規畫新建分部與農特產展售、配發中心。109年9月在購地184坪，去年初興建，完工建坪395坪。上午落成儀式地方民代、各地農會代表到場祝賀，參觀展售館與服務設施。
永康農會總幹事趙茂棠感謝地方民意代表協助、農會幹部投入，目前崑山分部存款超過12億元、放款6億多元。他說，新大樓除金融服務，還設有農漁產品配發冷鏈設備，還提供場所方便在地青農展售自家農特產品，培養青農在地生根。也期待農會34個家政班發揮能量，讓這家草地銀行能有更好表現。
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