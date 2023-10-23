台南市區公車加入9人小巴營運 黃偉哲：公車的平價、黑頭車的享受

新冠疫情紓解後公車司機難覓，至今未改善，台南市交通局因應問題及考量到部分路線乘客少，採取異業結盟方式，將市區公車14路導入全新9人小巴，今天啟用，由平日1小時1班，改為30分1班，大幅提升安平區公共運輸質與量的服務。市長黃偉哲表示，這是試辦且只許成功不許失敗，未來擴大到其他路線。

黃偉哲表示，疫情結束後公車族逐漸回流，但全國都有大客車司機短缺狀況，因此，特別指示交通局與客運業者攜手合作研議採9人座小巴營運公車路線，只要持有職業小客車駕照即可駕駛，調度更有彈性又可增加班次，共創市府、業者、民眾三贏大眾運輸環境。

局長王銘德表示，公車導入小巴有4大特色，包含提升效益、異業結盟、因地制宜，以及對症下藥。以往14路於安平區採單邊設站方式繞行五期重劃區，部分站點有去無回造成不便，這次針對14路公車調整路線，將安平區公所、億載金城、地方法院等重要地標改為雙邊設站，並新增平通路「怡平公園」及文平路「慈濟高中」等站，提供更便捷的公車服務。

局長王銘德指出，此次促成府城客運與多元化計程車異業結盟，離峰時段採用全新進口9人小巴，不僅降低營運成本、行駛更有效率，且可因應路線優化將資源做更有效利用，調整後的14路由每日32班次增為50班次，預計11月1日上路。9人小巴車內比照公車設置電子票證刷卡機及站名播報系統，並可在大台南公車APP查詢車內剩餘座位。但上、下午尖峰時段仍維持大型公車行駛，以滿足不同時段學生與年長者乘車需求。王銘德說，實施前有做票據調查，將離峰時段每班次5人以下換成小巴。

他說，除了在市區導入小巴，另目前對偏鄉採小黃公車運樹，共有31條路線，因需求高，目前正針對沒有小黃公車的偏鄉規畫第5期路線。