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台南養殖專區旁有土石廠「文蛤大量死亡」漁民滿肚怒火

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市安南區城西養殖專業區文蛤死亡率高，漁民懷疑與土資場造成汙染有關，今天到市議會向市長黃偉哲遞交陳情書。記者鄭惠仁／攝影
台南市安南區城西養殖專業區文蛤死亡率高，漁民懷疑與土資場造成汙染有關，今天到市議會向市長黃偉哲遞交陳情書。記者鄭惠仁／攝影

台南市議員李中岑、蔡淑惠、蔡育輝今天聯合質詢，指市府為了提高安南區文蛤養殖的品質，設置500多公頃養殖專區，卻仍核准土石場證照，城西已有2座土石場，現有核准1場，大量廢棄物造成汙染，致文蛤死亡率高。漁民也到議會陳情，向市長黃偉哲遞交陳情書，要求不能再准許於城西設土資場。

安南區文蛤養殖產銷班10餘名漁民到市議會陳情，漁民代表郭清連表示，土資場陸續設置，已讓美麗的城西逐漸變成大型垃圾場，市府沒與他們溝通，輕率核准土資場設置，又沒有好好監督、管理，致長期汙染水源、空氣、土壤，嚴重影響文蛤養殖，收成率僅有2成，請市府留給他們一條生路，不要再核准土資場設在城西。

李中岑指出，安南區文蛤養殖面積大，但文蛤跟蚵等養殖一樣，水質如果不佳就會影響產量，因為安南區城西原本就有2座土石場，一直影響文蛤養殖，從賴清德擔任市長，業者就不斷陳情至今，市府終於在城西設置524公頃養殖專區。孰料養殖專區設立前，第3座的土石廠於2020年遞件申請設立，如今土石廠的粉塵四處飛揚，周遭的文蛤表面都沾上了粉塵大量死亡

蔡育輝質問黃市長，有去過現場看看嗎？他說，文蛤養殖需要乾淨的水質，大家都知道，但既然劃設養殖專區，為何還能讓這座土石廠存在期間？農業局在公文中曾提醒此案有民眾陳情，為避免土石廠核准設置會產生鄰避效應，建議參酌當地民眾意見，充分溝通，為何沒做？

蔡淑惠表示，既然農業局了解文蛤養殖業者的陳情原因，為何不積極作為協助養殖業者，只在公文建議溝通，結果土石廠還是拿到照，而且是完全不跟養殖業者溝通就拿照，怎會發生這樣的情況？是要讓文蛤養殖業者自生自滅嗎？文蛤的大量死亡是事實，是否該給產銷班一個交代，總要有一個取捨，是要留土石廠或留產銷班？

黃偉哲表示，會去了解整個事件的原因，掌握前因才能解決問題。農業局長李建裕說，將委請第3公正單位採樣檢測，釐清文蛤死亡是否和土資場有關；也將邀請漁民與業者溝通，謀求合理解決。

台南市議員李中岑今質詢城西養殖專業區養殖的文蛤死亡率高，漁民質疑是受土資場汙染影響。記者鄭惠仁／翻攝
台南市議員李中岑今質詢城西養殖專業區養殖的文蛤死亡率高，漁民質疑是受土資場汙染影響。記者鄭惠仁／翻攝

文蛤 漁民 水質

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