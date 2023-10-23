長期流鼻水不癒 竟是藏1公分結石且罕見放線桿菌感染

嘉義有名56歲鄭姓婦人，長期受到右側鼻腔反覆流鼻水困擾，到衛生福利部嘉義醫院耳鼻喉科就診，醫師進行鼻腔內視鏡檢查後發現，鼻腔藏有顆堅硬約1公分結石且罕見地放線桿菌（Actinomyces）感染，周圍粘膜腫脹，部分區域甚至已化膿。在局部麻醉下接受門診手術，利用內視鏡將鼻腔結石完全取出，鄭婦鼻炎症狀得到顯著改善，但仍需門診追蹤與觀察。

耳鼻喉科醫師張耕閤透過鼻腔內視鏡檢查後發現，鄭婦的右側鼻腔前半部藏有一顆堅硬的結石，卡在下鼻甲與鼻中膈處，周圍粘膜腫脹，部分區域甚至已化膿。張耕閤利用內視鏡將鼻腔結石完全取出。

這約1公分結石經由病理科主任黃璇華醫師檢查後發現，其中充滿了大量的放線桿菌（Actinomyces）感染，這是一個相當罕見且特殊的情況。黃璇華表示，放線桿菌通常存在於人體的口腔和咽喉處，通常對人體無害。然而，在某些情況下，例如口腔手術或牙齦疾病後，它們可能引起感染，導致放線菌病，表現為慢性腫塊或膿腫，並可能影響到鄰近的組織或器官。

接受手術後鄭婦鼻炎症狀已有顯著改善，不過，還需門診追蹤與觀察。醫師張耕閤表示，鼻結石（Rhinolith）雖為罕見現象，卻可能由鼻腔內長時間停留的異物，經過一段時間礦化而形成，並可能導致鼻塞、不適和異味。通常，鼻結石需要透過內視鏡手術進行移除。