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雲林北港糕餅麻油節復辦 麻油雞呷免驚
雲林北港鎮形象商圈以麻油、狀元餅聞名，停辦兩年的北港國際糕餅麻油節昨天復辦，各種特色名產糕餅展示試吃，並準備2500份麻油雞給遊客「呷免驚」，主辦單位指出，1項國內最新受歡迎景點調查，北港朝天宮和北港武德宮分居第2和第4，期待地方特產能透過更多元行銷，帶動商機。
縣府建設副處長鄭峰明說，9月至10月縣政府結合全縣7處商圈組織，推出雲林商圈年度特色行銷，尤其北港傳統糕餅、麻油是地方百年的特產，更具地方節慶文化特色，廟前商圈特產大街農產糕餅與麻油一應俱全，滿足遊客一次購足的服務，相當方便。
北港形象商圈發展協會和經濟部中小及新創企業署、縣府在北港朝天宮前廣場辦盛大的糕餅麻油節，讓遊客聞香駐足，立委蘇治芬、雲嘉南服務中心執行長許根尉等人也扮大廚代言。
許根尉表示，北港國際糕餅麻油節復辦選擇在遊客人潮最多的北港朝天宮前舉行，可帶動北港傳統特產、宗教、美食商機，活絡商圈，尤其最近國內有項觀光景點調查，北港朝天宮、武德宮僅次國父紀念館、台中的一中商圈，顯見北港的觀光實力。
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