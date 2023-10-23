聽新聞
test
0:00 / 0:00
台南安南區海尾寮排水整治有成 「安中河」除名
台南安南區海尾寮排水集水區，每逢暴雨就淹水，安中路如河流、被譏稱「安中河」，市府整治下游完工後，再爭取前瞻及自籌經費共6.1億元治理中段。內政部長林右昌昨視察工程進度，指出之前強降雨安中路沒淹水，已脫離惡名；市長黃偉哲另指三爺溪整治有成，通過颱風及急降雨考驗，淹水的罵名也解除。
水利局長邱忠川表示，海尾寮流域排水系統多屬感潮段，大潮時內水排出困難，流域內地勢較低漥的海尾寮、十三佃、總頭寮、新寮就易淹水，市府採多管齊下方式改善，包含拓寬既有渠道、擴建既有排水箱涵、新建排水箱涵、增設滯洪池，以及機械輔助排水，接著再投入中游段治理，以及新建安中抽水站，將分別在今年底及明年10月完工，保護454公頃、1.1萬人的生命財產安全。
林右昌與黃偉哲等人視察，林右昌說，台南的治水一直是中央積極處理的施政項目，從強降雨未造成淹水看到了成果，也讓「安中河」除名。立委陳亭妃說，之前強降雨，海尾寮流域排水上游終於沒有淹水了，治理工程已見成效。
市議員李中岑認為，市府爭取了新的建設，確實讓淹水很快退去，但還是有淹水，問題出在許多數10年老舊排水溝也應改善，讓新舊連結，才能徹底解決低窪地區淹水問題。邱忠川回應，以海綿城市理念來治水，增加滯洪池以及幹線、抽水站先做，然後逐步改善老舊測溝，目前老舊側溝著重清淤。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言