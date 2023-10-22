台南登革熱新增159例累積1萬6541例 全運會場館嚴格孳清防疫

台南市今天新增本土登革熱159例，累積1萬6541，由於全運會正如火如荼舉行，為確保各縣市隊職員健康，登革熱防治中心主任蘇世斌到各比賽場館了解防蚊措施及急救站的運作，他強調市府以最高規格嚴格執行競賽場館周遭環境孳生源巡查及清除工作。

今日159例分布狀況為東區27例，南區26例，安南區24例，北區23例，永康區18例，中西區12例，仁德區11例，安平區9例，歸仁區4例，關廟區2例，新化區、南化區及七股區各1例，年齡介於1歲以下至97歲。

市長黃偉哲表示，南市府以「辦喜事」的心情迎接睽違16年的全運會，為了籌備這場運動賽事，市府各局處全面動員，互相支援協調希望將最好的一面呈現給所有來參賽的選手、裁判及來自全國各地關心賽事的民眾，今年因出現本土登革熱疫情，南市府更是繃緊神經，特別針對所有競賽場館啟動登革熱專案稽查。

他也感謝文興國際有限公司捐贈33萬元協助南市添購登革熱NS1快篩試劑，幫助更多市民能夠快速診斷登革熱，即時接受妥適治療照護。

登革熱防治中心蘇世斌主表示，競賽開始前已完成37場次專案稽查，共查獲146個積水容器，4個陽性容器，現場已投藥處理並要求權管單位立即改善，並擇期完成複查，同時嚴格要求權管單位每日落實巡檢，針對易積水處進行預防性投藥處理，務求防疫萬無一失。

蘇世斌也前往仁德區與區長黃素美視察該區登革熱化學防治作業，除肯定同仁犧牲假日執行防疫措施守護市民的精神外，也籲請民眾要持續加強家戶內外環境巡檢，落實孳生源清除，特別是家中常見的水桶、花盆、底盤、花瓶、水生植栽，及容易忽略的金爐、桶蓋、天溝、屋後溝、防火間隔等，都是常見的孳生源所在，一定要落實孳清。