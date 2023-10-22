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台南小學生划獨木舟體驗「回台江」倡議守護河川
為認識家鄉，推動愛鄉護水，台南市台江流域學校社群學生今天齊集鹽水溪排水線，學習拋繩、CPR及划獨木舟，藉由親水認識鹽水溪排水線的前身是台江內海潮溝，大家重回台江先民拓墾的歷史現場，格外有意義，學生也呼籲，大家一起愛鄉護水。
台南社大台江分校表示，安南區古稱台江，今年適逢建庄2百年，為陪伴台江流域學校親師生，親近也認識台江水，成為台江海洋之子，結合南市觀旅局水域防災求生訓練，學習拋繩、CPR及獨木舟划船，共有小台江讀書會、長安國小、和順國中、九分子國中小學、海東國小、安慶國小等台江流域學校社群參加，大家齊聚鹽水溪排水線，實際下水操舟，同時，也認識鹽水溪排水線的前身是台江內海潮溝的歷史文化，共同倡議守護河川。
學生林沁妍說，來到鹽水溪排水線划獨木舟，發現水質比海佃國小校門前的河段更乾淨，垃圾也變少，希望大家繼續守護台江河川，讓河川恢復生命力。
長安國小學生陳子予指出，除了認識台江，還可學到水上安全自救的方法，很有意義；學生邱梓芸說，沒想到可以在偶爾經過的河上划船，也特別有感受。海佃國小老師陳彤羚指出，陪伴孩子一起學習水域防災求生的技能，對發展戶外教育及童軍教育，十分有幫助。
和順國中校長杜俊興也陪伴學生，練習划獨木舟，他說，未來也會進一步思考如何結合防災教育及體育課，讓更多學生有機會親近台江河川。
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