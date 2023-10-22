雲林北港出名ㄟ麻油雞上桌 糕餅麻油節特產呷免驚

天氣轉涼，國內主產麻油和狀元餅的雲林縣北港鎮形象商圈，今天復辦停辦兩年的北港國際糕餅麻油節，各種特色名產糕餅展示試吃，並準備2500份麻油雞給遊客呷免驚，主辦單位說，一項國內最新受歡迎景點調查，北港朝天宮和武德宮名列前茅，分居第2和第4，期待地方特產能透過更多元行銷，帶動商機。

疫情過後國旅市場大開，北港形象商圈發展協會今天和經濟部中小及創新企業署、雲林縣府在北港朝天宮前廣場舉辦盛大的糕餅麻油節，商圈與小農市集展示各種特色名產糕餅，並有麻油雞試吃，香噴噴的麻油雞，讓遊客聞香駐足，一碗接一碗呷免驚，立委蘇治芬、雲嘉南服務中心執行長許根尉、議員蔡岳儒、蔡孟真、及北港鎮長蕭美文等人也巧扮大廚，為北港麻油和糕餅代言。

雲嘉南服務中心執行長許根尉指出，北港國際糕餅麻油節因疫情停辦兩年，今年復辦選擇在遊客人潮最多的北港朝天宮前舉行，帶動北港傳統特產、宗教、美食商機，活絡商圈，尤其最近國內一項最新觀光景點調查，北港朝天宮名列最受歡迎景點的第2名，僅次於國父紀念館，北港武德宮也僅次於台中市一中商圈位居第4，雲林縣兩處地點擠進前10名，是國內唯一，顯見北港的觀光實力，期待藉由糕餅麻油節帶動買氣。

建設副處長鄭峰明也說，今年9月至10月雲林縣政府結合全縣7處商圈組織，推出雲林商圈年度特色行銷，尤其北港傳統糕餅、麻油已是地方百年的特產，更具地方節慶文化特色，廟前商圈特產大街農產糕餅與麻油一應俱全，滿足遊客一次購足的服務，相當方便。