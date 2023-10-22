吃鵝肉抽大獎 台南下營鵝香產業文化今登場

台南市下營區養鵝產業發達，地方各界今辦理2023鵝香下營農情產業文化活動，也安排摸彩好康，晚間將送出售價1萬5千元蠶絲被，邀請各地遊客來下營吃鵝肉、抽大獎。

活動安排在地方信仰中心下營上帝廟前廣場舉行，包括下營商圈、新下營夜市自治會、下營區農會與在地青農齊聚，展售各式優質商品及伴手禮等台南好物，聚集超過200個市集攤位，包含百家好店、伴手禮協會、有機農特產品、古早味童玩、手作DIY活動等。

特別的是，活動也特別與中華民國養鵝協會及在地十大鵝肉店家合作，推出捐發票換鵝香劵活動，除促進下營鵝肉公路消費產值，也鼓勵大家愛心做慈善。

下營區長李宗翰表示，活動也邀請下營各國中小、小圓圓、欽智及群英幼兒園全力相挺，逾250位學子熱情演出。另外，也特別請海墘營文化藝術基金會舉辦鵝鄉之星才藝選拔活動。

而現場準備超過10萬元摸彩品，由商圈壓軸舉辦摸彩送好禮活動，最大獎為市價1萬5千元下營手工蠶絲被。此外，台南購物節正熱烈進行中，憑消費100元發票至台南購物節官網登錄即可獲得抽獎序號，有機會獲得市值超過300萬元獎品。