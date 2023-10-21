聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／關懷台南偏鄉老少 統一企業慈善基金會辦童樂嘉年華
統一企業社會福利慈善事業基金會今天在台南新化區虎頭埤舉辦「青銀童樂嘉年華」活動，邀請基金會關懷的偏鄉社區老人、偏鄉課輔班、偏鄉才藝學校學童400人參加。
主辦單位還規畫好玩的闖關送好禮活動，採老少混編方式，希望藉孩童的活力引導長輩參與，找回活力，「讓學童親老、尊老而不恐老」，增進對年老長輩同理心。會場還有才藝表演，準備近百份摸彩獎品。
基金會表示，這次結合統一企業、統一超商、統一棒球隊等企業與南科贊美酒店、億進寢具、有豐食品、高雄市珕濟關懷協會等舉辦。希望藉由健走活動，帶領長輩及學童走出活力、迎向陽光、擁抱大自然、吸收正能量。
基金會總幹事凃忠正表示，基金會長期關懷偏鄉社區老人和偏鄉學童，長年贊助社區長輩食堂共餐、偏鄉小學學童營養專案、才藝班及課輔班師資、餐費和獎助學金等。秉持「取之社會、用之社會」理念，落實關懷弱勢族群公益政策，期盼企業綿薄之力傳達對偏鄉高齡長輩與弱勢兒少關切，未來仍將持續舉辦公益活動回饋社會，拋磚引玉，善盡企業社會責任。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言