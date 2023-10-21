影／關懷台南偏鄉老少 統一企業慈善基金會辦童樂嘉年華

統一企業社會福利慈善事業基金會今天在台南新化區虎頭埤舉辦「青銀童樂嘉年華」活動，邀請基金會關懷的偏鄉社區老人、偏鄉課輔班、偏鄉才藝學校學童400人參加。

主辦單位還規畫好玩的闖關送好禮活動，採老少混編方式，希望藉孩童的活力引導長輩參與，找回活力，「讓學童親老、尊老而不恐老」，增進對年老長輩同理心。會場還有才藝表演，準備近百份摸彩獎品。

基金會表示，這次結合統一企業、統一超商、統一棒球隊等企業與南科贊美酒店、億進寢具、有豐食品、高雄市珕濟關懷協會等舉辦。希望藉由健走活動，帶領長輩及學童走出活力、迎向陽光、擁抱大自然、吸收正能量。