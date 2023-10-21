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豐水期水留不住可惜 嘉義縣這2座滯洪池規畫利水灌溉

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
溪墘滯洪池現有69萬噸蓄水量，將施設460公尺導水路。圖／農水署嘉南管理處提供
溪墘滯洪池現有69萬噸蓄水量，將施設460公尺導水路。圖／農水署嘉南管理處提供

今年颱風帶來豐沛雨量，灌飽嘉義仁義潭、蘭潭，但老天賞賜雨水，水庫卻留不住雨水，滯洪池也無法蓄水利用，面對極端氣候，民眾感到可惜，學者建議擇適當滯洪池利水灌溉；農水署嘉南管理處推動提升農業水資源永續韌性建設，將利用義竹鄉溪墘、新庄滯洪池，施設導水路，提供義竹鄉、布袋鎮逾千公頃農田灌溉，預定明年完工啟用。

2年前遭遇大旱，嘉南廣大農田休耕，工業需水緊張，農水署嘉南管理處因應氣候變遷，加速辦理埤塘與農業水庫清淤、增設調蓄及調度設施，增進灌溉用水調度能力，其中溪墘農場滯洪池及新庄農場滯洪池年底前，將發包調度設施工程。

農水署嘉南管理處說，溪墘滯洪池現有69萬噸蓄水量，將施設460公尺導水路；新庄滯洪池有109萬噸蓄水量，將施設1465公尺導水路，另購置大型抽水機，已委託民間專業工程公司設計，總預算2496萬元，預計年底發包，施工期200個工作天，完工啟用，可因應枯旱，提供沿海布袋、義竹共1200公頃農田灌溉，提升農業水資源永續韌性。

2018年823豪雨造成義竹、布袋嚴重水患，水利署第五河川分署在義竹台糖農場建新庄滯洪池，2020年啟用，新庄滯洪池45公頃，蓄洪量113.8萬噸，另闢建溪墘滯洪池，解決沿海淹水，蓄水防洪兼發展太陽光電，颱風豪雨排空蓄洪，如今農水署規畫導水路，讓滯洪池兼具防洪、發電、利水，一舉三得。

歷經88風災、823洪澇，水利署與嘉義縣府運用流域綜合治理、8年800億補助、前瞻治水預算，加速推動治水防洪工程，共投下218億元，其中14座滯洪池總面積800公頃，工程總經費近17億元，縣轄23座滯洪池，目前都以蓄水防洪為主。

溪墘滯洪池現有69萬噸蓄水量，將施設460公尺導水路。圖／農水署嘉南管理處提供
溪墘滯洪池現有69萬噸蓄水量，將施設460公尺導水路。圖／農水署嘉南管理處提供
新庄滯洪池現有109萬噸蓄水量，將施設1465公尺導水路利水灌溉。圖／農水署嘉南管理處提供
新庄滯洪池現有109萬噸蓄水量，將施設1465公尺導水路利水灌溉。圖／農水署嘉南管理處提供
新庄滯洪池現有109萬噸蓄水量，將施設1465公尺導水路利水灌溉。圖／農水署嘉南管理處提供
新庄滯洪池現有109萬噸蓄水量，將施設1465公尺導水路利水灌溉。圖／農水署嘉南管理處提供

滯洪池 嘉義 豪雨

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