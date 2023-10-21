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鐵道森林最美步道之一 阿里山特富野古道全線開放通行
受山友喜愛全長6.32公里，難易度屬中級的嘉義縣阿里山鄉特富野古道，被稱為鐵道森林最美步道之一，自去年6月起封閉0至3.75公里路段，經農業部林業及自然保育署嘉義分署做步道及橋梁整修改善完工，昨天起全線開放通行。
特富野古道，舊稱水山古道，是台灣國家級自然步道，全長6.32公里，原是鄒族人早年開闢的獵徑，日治時期，古道後段改建成運送林木的「水山線」鐵路。嘉義分署2001年將古道整建成休閒登山健行步道，沿途保有部分舊鐵道枕木鐵軌與鐵道棧橋，被稱為鐵道森林最美步道之一。
特富野古道有兩處入口，一處是自阿里山鄉和南投縣信義鄉交界處的自忠進入，另一處可以從阿里山特富野部落進入，地方村民建議，由自忠登山口進入，前段相對較為平緩好走，提醒特富野古道僅有前後兩端設有廁所。
嘉義分署表示，特富野古道0至3.75公里間有13座橋梁，因興建超過20多年，木材構造已明顯劣化，為確保山友通行安全，去年6月封閉步道整修。
嘉義分署指出，整修工程一併改善沿途的休憩亭、路堤及擋土牆等設施，更新設跳石步道及替代路線，建構更安全的山林步行環境，也呼籲山友古道位處海拔2000公尺以上，目前早晚溫差大，計畫走古道山友要先安排食宿，準備禦寒衣物。
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