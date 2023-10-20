九天玄女真的降落了！書畫家宋文琪費時十年結晶 亮相日式古蹟湧翠閣

來自中國哈爾濱的書畫家宋文琪擅長工筆畫與油畫，因曾在日本定居6年，創作靈感也受浮世繪影響，呈現光感、陰影立體和粉彩等多種層次效果；多年前她因與九天玄女結緣，從此開闢另種創作風格，筆觸柔中帶剛，2020年更獲全球華人書畫家一等獎，為愛遠嫁台灣的她，今起至本月31日在雲林縣定古蹟虎尾「湧翠閣」舉辦個展，已完成的九天玄女全套畫像也首度亮相。

宋文琪從2015年開始創作上古神仙九天玄女現身法相，以她的本科專業國畫工筆畫繪出線條，融合西方油畫筆法及日本傳統暈染鎏金風格創作，鮮明線條搭配平淡而優美畫彩，清新脫俗、自成一格，不少觀眾賞畫後表明收藏意願。

「我的創作不只做歷史的印表機，而是真正做一個時代的里程碑」宋文琪說，書畫家會臨摹先人風格創作，而自己則是從所學之中，發展最具代表個人風格的路線；她回憶，曾有1位書畫評論家指著她的作品《九天玄女之悲天憫人》說，這幅畫令人駐足不願離開，彷彿感受到畫中人想訴說的故事，她認為這就是最珍貴的評價。

台灣媳婦宋文琪在半生不熟的雲林生活著，此次一手包辦策畫「畫花·畫神·畫人生」個人書畫展，除曝光費時10年的九天玄女全套顯身法相作品，還有一幅幅以小寫意畫法而作「出淤泥而不染」蓮花畫，「踏著一路蓮花，會走進神仙的殿堂」宋文琪說，徜徉在恬中帶靜的日式建築涌翠閣中賞畫，將必有所領會。

虎尾鎮公所表示，涌翠閣開放時間為每周三至周五上午10點到12點、下午1點到5點，周六至周日上午9點至12點、下午1點至5點，全館免費自由參觀，不定期策辦展覽，每周六上午9點有館舍導覽1小時，相關資訊可洽05-6320837。