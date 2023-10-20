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南市登革熱破1.6萬例 黃偉哲允諾明年社區噴藥增為2次

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市登革熱確診病例持續下降，市府加強清查及孳清。圖／台南市衛生局提供
台南市登革熱確診病例持續下降，市府加強清查及孳清。圖／台南市衛生局提供

南市截至今日下午3時新增210例本土登革熱確診病例，累積為1萬6174例，登革熱確診病例數持續穩定下降中，市政府表示，趁勝追擊將病媒蚊趕盡殺孓，持續針對空屋、空地、市場、建築工地、髒亂點高風險場域登革熱防治巡檢工作。

 議員林冠維在市政總質詢指出，環保局每年提供一次經費給永康區公所噴永康區全區43個里，每里於每年3到4月噴藥，許多里長陳情，希望補助增加為每年兩次，第二次噴藥在每年8到9月，才能有效改善病媒蚊滋生與環境衛生。

環保局長許仁澤說，登革熱噴藥還是必須考量全市的政策，台南市有登防中心，噴藥的種類、濃度等等都必須討論才能決定；市長黃偉哲允諾明年初檢討，尤其是疫情熱區幾乎都集中在中西區、東區、南區、北區、安南區及永康區等，會研議修正也會爭取經費補助，避免讓里長必須自掏腰包噴藥。

南市府副秘書長尤天厚今天率領登革熱防治中心、環保局、農業局、新化區公所等相關單位人員至新化果菜市場及鄰近建築工地進行登革熱孳生源稽查，針對時常忽略的排水溝、水生植栽、廁所、工具間、水桶等常見積水點加強巡檢稽核，並提醒各場域權管單位務必善盡管理維護責任，每日落實登革熱防治巡檢及孳清工作，針對易積水點應加強列管，進行預防性投藥並儘快將積水排除，避免孳生病媒蚊。

今天210例分布狀況為東區45例，南區32例，永康區29例，北區25例，安南區23例，中西區13例，仁德區及關廟區各11例，安平區10例，歸仁區4例，佳里區2例，新市區、學甲區、新化區、七股區及西港區各1例，年齡介於5歲至90歲。

台南市登革熱確診病例持續下降，市府加強清查及孳清。圖／台南市衛生局提供
台南市登革熱確診病例持續下降，市府加強清查及孳清。圖／台南市衛生局提供
台南市登革熱確診病例持續下降，市府加強清查及孳清。圖／台南市衛生局提供
台南市登革熱確診病例持續下降，市府加強清查及孳清。圖／台南市衛生局提供
台南市登革熱確診病例持續下降，市府加強清查及孳清。圖／台南市衛生局提供
台南市登革熱確診病例持續下降，市府加強清查及孳清。圖／台南市衛生局提供

登革熱 病媒蚊 確診 台南 黃偉哲

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