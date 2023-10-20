全運會明天登場大台南會展中心 市區賽事交通管制出爐

全國運動會明天在歸仁區大台南會展中心舉行開幕典禮，市區將有全運會鐵人三項競賽、馬拉松及競走陸續於安平觀夕平台、遊憩碼頭等地舉行，台南市政府交通局已規畫相關交通疏運管制措施，呼籲民眾配合警方疏導預先改道，將交通衝擊降到最低。

交通局表示，歸仁十二路往東車道將配合於下午1點至晚上12點實施交通管制措施，市府規畫大台南會展中心西側空地及歸仁十路/高鐵一路口東南角之廣停一停車場供參加開幕典禮人員免費停放汽車，另外歸仁十二路及高鐵一路口東北側之廣停二停車場，規劃臨時供機車免費停放，請民眾多加使用，勿違規停車避免免受罰。

另全運會鐵人三項競賽22、23日於安平觀夕平台周邊舉行，除賽事道路（城平路、同平路、世平路、世平五街、世平一街、漁濱路、安港路）部分封閉管制外，四草大道、鹿耳門大道一段將管制南向車道，北向車道實施調撥車道，請來往民眾依現場交通指揮人員指引通行，並減速慢行。

全運會馬拉松及競走比賽於10月26日舉行，馬拉松路線從安平區安平漁港遊艇碼頭出發，行經城平路、世平路、漁濱路往四草大橋、四草大道、北汕尾一路、北汕尾二路、北汕尾三路，競走路線則封閉城平路作為賽道，請來往民眾依現場交通指揮人員指引通行，並減速慢行。

交通局長王銘德提醒，為減少全運會開幕典禮周邊地區交通壅塞情形，可多利用大眾運輸工具至高鐵台南站、台鐵沙崙站，或搭乘公車（公車路線：H31、H62、綠16、紅3、紅14；詳細公車資訊請上「大台南公車網站查詢）至「高鐵台南站」下車，步行5分鐘即可到達會展中心。