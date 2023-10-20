台南女議員跑行程遇1公尺長「最毒毒蛇」 第一反應曝

台南市議員鄭佳欣日前跑行程，在歸仁、關廟交界的湖七橋道路，遇到一隻雨傘節，同行人嚇得尖叫「超毒的毒蛇」，因當地有很多人散步、運動、騎腳踏車，但雜草叢生，易有蛇類躲藏，她立刻拍照傳給里長，請他廣播提醒里民提高警覺，也要求市府加強雜草清除，維護民眾良好的休閒環境。

鄭佳欣下午在議會水利局業務質詢時表示，10月13日她開車跑行程，在關廟、歸仁交界的湖七橋（原七甲橋），看到路邊有一隻蛇， 還有人高喊是「百步蛇」，她冷靜一看是黑白相間的雨傘節，立刻拍照，因之前在歸仁區沙崙里往納骨塔也差點壓到一隻蛇，也被嚇到。

鄭佳欣說，雖然蛇沒有主動攻擊人，都是民眾經常出入的道路和場所，要求市府要加強除草。很多人在運動，不少是年長者，萬一被嚇到發生意外，後果不堪設想。水利局長邱忠川表示，將會同公所加強環境清理。

據指出，雨傘節是台灣六大毒蛇中毒性最強，蛇毒屬於神經性毒素，若被咬到通常沒有明顯感覺，過一段時間後神經麻痺，進而造成呼吸及吞嚥困難，致死率極高神；但個性較害羞不輕易攻擊人，民眾遇到就避開。