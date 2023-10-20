快訊

金鐘紅毯／巴鈺中空裝露纖腰 深V事業線現形

兩邊A錢？藍委質疑572噸進口蛋提領時間有蹊蹺 農業部這樣說

台中知名樂園成極樂天堂…大尺度不雅片流竄 警鎖定影片散布者

台南女議員跑行程遇1公尺長「最毒毒蛇」 第一反應曝

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市歸仁、關廟交界的湖七橋道路，雨傘節出沒。圖／鄭佳欣提供
台南市歸仁、關廟交界的湖七橋道路，雨傘節出沒。圖／鄭佳欣提供

台南議員鄭佳欣日前跑行程，在歸仁、關廟交界的湖七橋道路，遇到一隻雨傘節，同行人嚇得尖叫「超毒的毒蛇」，因當地有很多人散步、運動、騎腳踏車，但雜草叢生，易有蛇類躲藏，她立刻拍照傳給里長，請他廣播提醒里民提高警覺，也要求市府加強雜草清除，維護民眾良好的休閒環境。

鄭佳欣下午在議會水利局業務質詢時表示，10月13日她開車跑行程，在關廟、歸仁交界的湖七橋（原七甲橋），看到路邊有一隻蛇， 還有人高喊是「百步蛇」，她冷靜一看是黑白相間的雨傘節，立刻拍照，因之前在歸仁區沙崙里往納骨塔也差點壓到一隻蛇，也被嚇到。

鄭佳欣說，雖然蛇沒有主動攻擊人，都是民眾經常出入的道路和場所，要求市府要加強除草。很多人在運動，不少是年長者，萬一被嚇到發生意外，後果不堪設想。水利局長邱忠川表示，將會同公所加強環境清理。

據指出，雨傘節是台灣六大毒蛇中毒性最強，蛇毒屬於神經性毒素，若被咬到通常沒有明顯感覺，過一段時間後神經麻痺，進而造成呼吸及吞嚥困難，致死率極高神；但個性較害羞不輕易攻擊人，民眾遇到就避開。

台南市議員鄭佳欣。圖／取自鄭佳欣臉書
台南市議員鄭佳欣。圖／取自鄭佳欣臉書
台南市歸仁、關廟交界的湖七橋道路，雨傘節出沒。圖／鄭佳欣提供
台南市歸仁、關廟交界的湖七橋道路，雨傘節出沒。圖／鄭佳欣提供

百步蛇 雨傘 水利局 台南 議員

延伸閱讀

慎防颱風小犬變「狂犬」台南沙包、防水擋板供索取

台南安平「驚天水柱」供應南科再生水爆管民憂安全

小犬來襲強化台南防洪韌性 海東D2抽水站解決淹水之苦

賴清德台南中西區後援會成立 黃偉哲：贏更多彌補不足

相關新聞

影／全嘉都是作家近30位勇壯族寫自傳：不因碌碌無為羞愧

勇壯風潮崛起！嘉義市府衛生局舉辦「全嘉都是作家」活動，鼓勵50歲以上勇壯族立傳，吸引近300人報名，培訓30位作家種子，...

全運會明天登場大台南會展中心 市區賽事交通管制出爐

全國運動會明天在歸仁區大台南會展中心舉行開幕典禮，市區將有全運會鐵人三項競賽、馬拉松及競走陸續於安平觀夕平台、遊憩碼頭等...

南市漁會辦「蚵棚出海」祈福 宣告確立漁業權保障養蚵

台南蚵棚節在南區喜樹沙灘舉辦到月底，現場設置蚵棚、竹子裝置藝術及浮具讓觀光客拍照。南市區漁會下午會同養蚵漁民100多人舉...

嘉南療養院為失能老人辦遠足 鼓勵老人家多到戶外旅遊

23日是今年九九重陽節，衛福部嘉南療養院「萬年青長照機構」今天舉辦重陽佳節樂活行活動，帶領18位長輩前往雲林澄霖沉香觀光...

新營有跨年晚會了！台南今年雙跨年 與永華同步執行

台南市長黃偉哲今年5月議會定期會簽署承諾書，今年在溪北新營舉辦跨年晚會，市議員王宣貿下午在國際新聞處業務質詢時，新聞處長...

陳以信質疑贈送捕蚊器過期 王定宇：烏龍指控

台南市登革熱疫情延燒，國民黨立委陳以信今天表示，民進黨立委王定宇贈送了1000組捕蚊器給台南鄉親來抑制病媒蚊。但捕蚊器中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。