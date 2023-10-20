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嘉南療養院為失能老人辦遠足 鼓勵老人家多到戶外旅遊

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
嘉南療養院為失能老人辦遠足，鼓勵老人家多到戶外旅遊。圖／嘉南療養院社工科提供。
嘉南療養院為失能老人辦遠足，鼓勵老人家多到戶外旅遊。圖／嘉南療養院社工科提供。

23日是今年九九重陽節，衛福部嘉南療養院「萬年青長照機構」今天舉辦重陽佳節樂活行活動，帶領18位長輩前往雲林澄霖沉香觀光工廠，「重溫之前坐遊覽車旅遊的美好經驗」，鼓勵失能及失智銀髮長輩能夠走出家門，開心出遊，提前慶祝重陽節。

社工人員表示，長輩十分期待旅遊，車上不時高歌一曲，參觀觀光工廠笑聲綿延不斷，非常開心，這時藉機宣導鼓勵長輩可以多多外出。

83歲蔡老太太女兒陪伴出遊，她說，長輩平時都在家，除到長照機構都不願出門，這樣的活動她也可以陪伴媽媽一同出遊，共同享受親子旅行的樂趣。感謝這樣旅遊活動，讓長輩享受旅遊的樂趣，重拾往日的笑容。

重度聽障視障者「月霞奶奶」在機構3年第一次出遊，她兒子表示，老人家因為身體因素，即使家族旅遊也意願不高；這次因為同儕影響，整個人變得活動力十足，更樂於參與各項活動，十分的開心也變的更精神奕奕，期待之後可再一起旅行，長照機構願意帶長輩出遊很不容易。

院長吳文正表示，長期照顧是家屬沈重負擔壓力，社區式長照日照可讓長輩有尊嚴的生活，現在長照服務項目多元，萬年青長照機構提供多元化活動，希望能夠讓長輩有分享生活經驗體驗的地方，也可讓家庭照顧者獲得喘息空間，萬年青長照服務申請簡便，打06-2795019分機5701，即會有專員聯繫申請日照服務事宜。

嘉南療養院為失能老人辦遠足，鼓勵老人家多到戶外旅遊。圖／嘉南療養院社工科提供
嘉南療養院為失能老人辦遠足，鼓勵老人家多到戶外旅遊。圖／嘉南療養院社工科提供
嘉南療養院為失能老人辦遠足，鼓勵老人家多到戶外旅遊。圖／嘉南療養院社工科提供。
嘉南療養院為失能老人辦遠足，鼓勵老人家多到戶外旅遊。圖／嘉南療養院社工科提供。

長輩 長照 觀光工廠 重陽節 失智 雲林

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